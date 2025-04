Faenza Basket Project trionfa nel derby contro Happy Basket Rimini e si prepara agli ottavi

Il Faenza Basket Project vince 74-67 (18-16; 40-34; 56-49) il derby con l’Happy Basket Rimini, superando a pieni voti le prove generali in vista degli ottavi di finale del campionato nazionale Under 19, torneo che la società manfreda disputa con lo stesso gruppo di giocatrici. La squadra, arricchita con tutta probabilità di Brzonova, giocherà martedì alle 18.30 in casa del Geas Basket Academy Sesto San Giovanni, una delle favorite per la vittoria dello scudetto, mentre giovedì alle 18.30 al PalaBubani ci sarà il match di ritorno. La vincente entrerà nelle prime otto che dal 13 al 17 maggio a Campobasso si contenderanno il titolo italiano. Il campionato di serie B del Project terminerà invece sabato 3 maggio alle 21 in casa del Peperoncino Castello d’Argile.

Il tabellino di Faenza: Nyemeg 2, Babini, Cavina 3, Ciuffoli C. 9, Ceroni 10, Mazzoni 3, Scekic 17, Zoli 5, Rotaru 2, Onyekwere 6, Bernabè 8, Ciuffoli E. 9. All.: Leonardi.

Classifica: Cavezzo 56; Puianello e Valdarda 44; Piumazzo 40; Castel San Pietro e Rimini* 38; Fidenza 30; Cesena e Valtarese 28; Faenza* e Scandiano 26; San Lazzaro 24; Castello d’Argile 12; Parma 10; Ferrara 6; Forlì 0. * una partita in più