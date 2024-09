Faenza. Blacks, il derby a Forlì. Difesa da migliorare

Blacks Faenza

66

Unieuro Forlì

79

FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 11, Calbini 8, Vico 8, Naccari, Zangheri, Poggi 7, Dincic 9, Bendandi ne, Cavallero 17, Fragonara 6, Sirri. All.: Garelli

FORLI’: Gobbo, Sanviti, Parravicini 10, Cinciarini 10, Tavernelli 8, Gaspardo 13, Pascolo 4, Magro 6, Del Chiaro 12, Pollone 3, Pinza 6, Harper 7. All.: Martino

Note. Parziali: 20-20; 34-41; 50-65

Stiamo lavorando per voi. Questo può essere lo slogan dei Blacks dopo l’amichevole con l’Unieuro, match in cui i faentini hanno mostrato buoni passi avanti dal lato del gioco e dell’affiatamento del gruppo. La partita, che come tutte le amichevoli preseason si è disputata su quattro quarti con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo, vede i Blacks iniziare bene, con un Dincic in versione cecchino , con 2/2 da tre punti. È però il gioco in velocità a mettere in difficoltà Forlì e infatti dopo il break di 5-0 per il 13-8 manfredo, Martino chiama time out. Faenza allunga fino al 20-14 poi qualche palla persa di troppo permette agli ospiti di impattare sul 20-20, punteggio con cui si chiude la frazione. L’Unieuro aumenta l’intensità difensiva e i Blacks soffrono e il bottino a metà quarto è piuttosto magro con soli 5 punti a referto contro i 14 di Forlì, ma la reazione non tarda ad arrivare ed ecco il break del 10-14.

Al rientro dall’intervallo, i Blacks vanno in confusione e l’Unieuro ne approfitta segnando subito 11 punti, ma anche questa volta arriva la reazione e i faentini tornano in scia. La difesa però non è delle migliori e i punti incassati sono infatti 24, ma la buona notizia arriva dall’attacco dove Poggi realizza un buon bottino personale. L’Unieuro vince la frazione 24-16. Negli ultimi dieci minuti cala il ritmo ma non l’agonismo (da segnalare qualche scaramuccia tra i giocatori) e il mattatore è Cavallero con 8 punti di cui due triple e Faenza vince il quarto 16-14. Sommando i punteggi di tutti i quarti Forlì vince 79-66.

Luca Del Favero