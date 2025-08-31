Faenza, cantiere aperto. Con Jesi difesa da rivedere

Raggisolaris Faenza

72

General Jesi

83

RAGGISOLARIS FAENZA: Camparevic ne, Bianchi 2, Rinaldin 4, Mbacke 19, Vettori 10, Van Ounsem 10, Romano 6, Longo 7, Fragonara 3, Dellachiesa ne, Santiangeli 5, Fumagalli 6. All.: Pansa

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 11, Tamiozzo, Del Sole, Bruno 2, Maglietti 3, Nicoli 22, Piccone 20, Arrigoni 25, Toniato ne. All.: Ghizzinardi Note.

Parziali: 19-28; 33-50; 55-74

Un primo tempo sottotono e un secondo gagliardo. Si può descrivere così l’amichevole dei Raggisolaris contro Jesi, confermatasi un’ottima squadra pur priva di Toniato e dell’islandese Pallson impegnato agli Europei. Faenza è poco lucida in attacco nel primo tempo (chiuso sotto 50-33) e in difficoltà in difesa, ma si riscatta nel secondo, terminato 39-33. Da applausi è stata la grande voglia di reagire anche quando è stata sotto di oltre dieci punti ed è un ottimo segnale nel suo percorso di crescita. Si parte in maniera pirotecnica con una pioggia di tiri da tre e una schiacciata al volo di Mbacke su assist da rimessa laterale, che infiamma il pubblico. Il problema però è che i Raggisolaris concedono troppo in difesa e a rimbalzo contro una pimpante e reattiva Jesi ed infatti coach Pansa chiama due volte time out per parlarci su.

La frazione si chiude con gli ospiti avanti 28-19. Il copione non cambia: Jesi colpisce da tre (metterà a referto 14 triple complessive) e all’intervallo il tabellone dice 33-50. Nello spogliatoio i Raggisolaris riordinano le idee e al rientro in campo piazzano in pochi minuti un break di 10-3 (43-53) trascinati da Mbacke. Ad interrompere l’ottimo momento faentino è Nicoli che porta i suoi sul 76-55 di fine periodo. Nell’ultimo quarto i Raggisolaris sono combattivi, con Pansa trova tantissimo da tutti i suoi giocatori, ruotati per provare nuove soluzioni tattiche. Fumagalli è il faro del gruppo e il gap si ricuce il gap fino al 72-83 finale.

Luca Del Favero