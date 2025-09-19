Faenza, ecco Stefanini: "Qui un gruppo affiatato"

Colpo last minute per la Tema Sinergie Faenza, che tessera Fabio Stefanini, esperta guardia-ala classe 1993 ritornata in B Nazionale dopo tre stagioni. Atleta di grande impatto fisico e duttile potendo giocare in più ruoli, Stefanini è anche un buon tiratore e rimbalzista, ed è reduce dalla finale playoff di serie B Interregionale con la maglia dello Scandone Avellino. In carriera ha giocato per oltre dieci anni tra A2 e B, scendendo di categoria nelle ultime tre annate per motivi personali.

"Il roster che avevamo costruito in estate lo riteniamo competitivo e siamo soddisfatti di come i giocatori stiano trovando la migliore amalgama giorno dopo giorno – spiega il direttore sportivo, Andrea Baccarini –, ma memori dello scorso anno, abbiamo pensato ad un innesto per non ritrovarci scoperti nelle rotazioni. La stagione è molto lunga ed inoltre nella seconda parte di preseason ci sono stati giocatori con problemi fisici. Stefanini si è posto subito benissimo nei nostri confronti accettando di venire una settimana in prova e ha caratteristiche che ben si inseriscono nel nostro roster".

Entusiasta della nuova avventura è Stefanini che ritorna in B dopo l’esperienza a Ragusa di tre anni fa. "Quando c’è stata l’occasione di venire ad allenarmi a Faenza mi sono reso disponibile per farmi conoscere – spiega - perché è da alcuni anni che non gioco in B Nazionale: ho fatto scelte di vita che mi hanno portato a scendere di categoria e volevo rilanciarmi. Nei Raggisolaris mi sono trovato bene sin dal primo allenamento e mi sento già amalgamato con il gruppo che è davvero molto affiatato. Riguardo alla stagione non mi pongo obiettivi: penso che ognuno debba dare il massimo seguendo l’allenatore".

Luca Del Favero