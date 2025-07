Faenza, ecco Vettori: "Sono qui per crescere"

I ragazzi del 2004. Sembra essere questo il titolo della nuova stagione dei Raggisolaris, che hanno nel roster ben quattro giocatori nati 21 anni fa. L’ultimo arrivato è Enrico Vettori, guardiaala dalle spiccate doti offensive nato a Treviso, che nell’ultima stagione, di fatto la sua prima vera in B Nazionale, ha viaggiato in doppia cifra sia a Chieti, dove è stato fino al ritiro dal campionato dei teatini, e a Jesi. Giocatore di grandi qualità e tra i migliori giovani della B Nazionale, Vettori ha esordito nel terzo campionato nazionale con San Vendemiano, giocando poco, ma riscattandosi nella scorsa stagione.

L’ala veneta si unisce ai suoi coetanei Fragonara, Mbacke e Longo. "Faenza è uno step fondamentale per la mia carriera – spiega Vettori – e l’ho subito pensato nel momento in cui mi hanno contattato la dirigenza e l’allenatore. È una piazza storica e ambiziosa e il posto migliore per crescere e per dare continuità alla scorsa annata che reputo molto positiva dal lato personale, anche se purtroppo ho il rammarico per come è andata con Chieti. Nel primo anno da senior a San Vendemiano ho trovato poco spazio e questa situazione mi ha aumentato le motivazioni, portandomi a voler dare sempre di più per migliorare: è un lato del mio carattere che apprezzo e che mi porta anche a fare tanti sacrifici, ma li faccio con grande gioia, perché giocare a pallacanestro è la cosa più bella del mondo. Come giocatore mi definirei frizzante, imprevedibile e anche concreto in tutto quello che faccio in campo".

Dopo i quattro ventunenni e Romano (classe 2002) ora i Raggisolaris puntano su atleti esperti e radiomercato parla della guardiaala Santiangeli classe 1991 e del playguardia Fumagalli, già a Faenza nel 2018/19.

Ci sarà poi da scegliere lo straniero che potrebbe essere nel reparto lunghi. Sul fronte gironi, che saranno ufficializzati giovedì 17 luglio, sembra certo che ci sarà il derby tra Faenza e Ravenna e che non saranno divise dalle due imolesi, ma i certi ripescaggi (dovrebbero essere tre) cambieranno l’attuale geografia delle aventi diritti ed è difficile ad oggi ipotizzare quali saranno le avversarie di Raggisolaris e OraSì.

Luca Del Favero