Faenza Futura e Centro Mb Arcoveggio: sfida decisiva per i quarti di finale playoff

Servirà la terza decisiva partita tra Faenza Futura e Centro Mb Arcoveggio per stabilire chi accederà ai quarti di finale. In gara 2 i faentini hanno perso 57-68 (9-9; 21-30; 40-53) e potranno riscattarsi lunedì alle 21.45 in casa, match che si giocherà al Campus.

Il tabellone playoff (le serie sono al meglio delle tre partite): Massacramento Kings Bologna – Russi (2-0); Pgs Bologna – Grifo Imola (2-0); Sunrise Rimini – San Mamolo (0-1); San Lazzaro – Lions Coriano (1-0); Tigers Forlì – PGS Bellaria Bologna (1-0); Navile Bologna – San Marino (1-0); Bellaria – Ellepi Bologna (1-1); Faenza – CMB Arcoveggio (1-1).

Il tabellino di Faenza: Guerra, Samorì M. 6, Samorì L 2., Spiriti, Silimbani 11, Fabbri 2, Mazzotti 23, Ercolani 3, Tempesti 7, Boattini 3. All.: Bertozzi

B FEMMINILE Stasera alle 21 al PalaBubani si giocherà il derby tra Faenza Basket Project e Happy Basket Rimini, gara che si sarebbe dovuta disputare sabato, ma che è stata rinviata a causa del funerale di Papa Francesco.

C FEMMINILE Nel week end iniziano i play off di C Femminile con Capra Team Ravenna e Hakuna Matata San Pietro in Campiano che sono inserite nello stesso tabellone e quindi potrebbero incontrarsi in finale. Si parte dalle semifinali e tutte le serie saranno con partite di andata e ritorno con la squadra che segna il maggior numero di punti nel doppio confronto che passerà il turno. Il Capra Team esordirà domenica alle 18.45 in casa del Granarolo Village, mentre la gara di ritorno sarà mercoledì 2 maggio alle 21 alla palestra Mattioli. L’Hakuna Matuta sarà lunedì alle 21.20 a Noceto e riceverà le emiliane sabato 5 maggio alle 21.