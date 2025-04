Faenza Futura vince il derby contro Basket Club Russi e si qualifica ai playoff

Il Faenza Futura si aggiudica il derby con il Basket Club Russi 73-72 (18-14; 33-25; 52-49; 67-67) dopo un tempo supplementare e conquista la matematica qualificazione ai playoff ad una giornata dal termine della stagione regolare. Un obiettivo che potrebbe ottenere anche Russi, mentre la Compagnia dell’Albero Ravenna si è salvata evitando i playout. Nel week end si chiude la prima fase del campionato.

Il tabellino di Faenza: Guerra 6, Samori M. 14, Monteventi, Samori L. 7, Spiriti 11, Silimbani 18, Fabbri 2, Tempesti 15, Buti. All.: Bertozzi

Il tabellino di Russi: Barlotti 9, Basaglia 5, Rosetti 14, Rinaldini ne, Bamba 13, Zama 11, Omorodion 6, Ceccarelli, Pirini, Porcellini 5, Denti 2, Bucci 7. All.: Venturini

Classifica: Bellaria 34; Tigers Forlì e Sunrise Rimini 32; Faenza 22; Grifo Imola e San Marino 20; Coriano e Morciano 18; Russi e Ravenna 16; Libertas Green Forlì 14; Cattolica 10.

In serie C Femminile, il Capra Team Ravenna continua la marcia da imbattuta superando con un netto 76-31 (18-2; 44-14; 55-24) il fanalino di coda Miramare. Le ravennati, che giocheranno venerdì 11 alle 21.30 in casa con il Granarolo l’ultimo incontro della fase ad orologio, sono già certe di essere la testa di serie numero uno dei playoff. Manca invece soltanto la matematica all’Hakuna Matata San Pietro in Campiano per ottenere il secondo posto. Le ultime due gare, entrambe in casa, saranno mercoledì alle 21.15 con la Virtus Imola e mercoledì 16 alle 21.15 con il Granarolo.

Il tabellino del Capra Team: Calabrese 5, Sampieri, Pieraccini 8, Ronchi 2, Pirazzini 7, Maioli 11, Dasara 6, Sabbatani 14, Rossi 6, Ragghianti, Balella 6, Shlyakhtur 11. All.: Lisoni

Classifica: Capra Team Ravenna 34; San Pietro in Campiano 26; Granarolo 22; Virtus Imola 18; Sasso Marconi, Sunrise Rimini e Bologna 10; Miramare 0.