Faenza-OraSì, e derby sia

Finalmente si torna in campo e se anche si tratta di una amichevole d’agosto, la curiosità e la voglia di vedere la prima palla a due della stagione sono altissime. Si attendono infatti molte persone alle 18 al PalaCattani per il derby tra Raggisolaris e OraSì, sfida tra due squadre che chiaramente avranno le gambe affaticate dalla preparazione atletica, ma i tanti volti nuovi in entrambi i roster (nove quelli faentini e otto in casa ravennate) faranno salire la voglia dei tifosi di vedere all’opera i loro beniamini che dal 21 settembre saranno impegnati in campionato. Chiaramente dal lato tecnico non ci sarà molto da aspettarsi, anche perché il format sarà quello delle classiche amichevoli di preseason con il punteggio che verrà azzerato al termine di ogni quarto, dando quindi un risultato finale che conta meno di zero, come dimostra il derby dello scorso settembre al PalaCosta terminato 76-76.

Qui FaenzaTutti disponibili in casa Raggisolaris, con coach Pansa che ha già dato un’impronta importante alla squadra, che sta lavorando da mercoledì 6 agosto. Allenamenti intensi e duri sono il leit motiv di questo inizio stagione, linea guida fondamentale per trovare quell’intensità di gioco che dovrà essere l’arma in più durante la stagione. Avendo tanti giocatori che possono essere impiegati in più ruoli, saranno proposti tanti quintetti differenti nei Raggisolaris, ma l’unico obiettivo odierno è vedere come l’affiatamento della squadra sta crescendo e quanto le prime linee guida della pallacanestro di Pansa sono state assimilate. Questa amichevole sarà la prima di Fragonara da capitano e sancirà il ritorno di Fumagalli al PalaCattani con la canotta faentina, diventato un idolo dei tifosi nella sola stagione giocata a Faenza nel 2017/18.

Qui RavennaNon ci saranno defezioni neanche nell’OraSì, ma ovviamente coach Auletta gestirà i minutaggi per evitare sovraccarichi muscolari in questa fase delicata della stagione (i giallorossi sono al lavoro da lunedì 11), soprattutto per Jakstas e Cena che hanno raggiunto i compagni nei giorni scorsi. Interessante sarà vedere lo stile di gioco dei ravennati che saranno agguerriti e battaglieri seguendo il credo tattico di Auletta, già visto a Cassino. Un occhio di riguardo sarà ovviamente per Jakstas, presentatosi in Romagna con un lungo palmares costruito in giro per l’Europa, anche se ovviamente è ancora presto per vedere il lituano in piena forma. Da sabato intanto inizia la campagna abbonamenti con la prelazione per i vecchi abbonati e la vendita libera. Info e costi sono nei social e nel sito della società.

