Faenza parte col turbo: "Ma restiamo concentrati"

Trenta e lode. È il voto che merita la Tema Sinergie Faenza per l’ottimo avvio di stagione, nel quale ha espugnato campi difficili come quello di Piombino e di Fabriano. Ottime prestazioni arrivate con la squadra non al completo, perché se Romano manca da inizio campionato, nelle Marche non c’era neanche Santiangeli; entrambi sono in forte dubbio per il derby di domenica al PalaCattani con l’OraSì. Trenta sono stati anche i punti segnati da Fragonara contro Fabriano, autore di una prestazione irreale con un 4/6 da due punti, 6/7 da tre, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi e 4 assist. "Abbiamo mostrato di avere personalità su un campo davvero difficile - afferma Fragonara -, qualità che ci ha permesso di giocare una partita solida e di vincere, mostrando la forza del gruppo. Senza Santiangeli e Romano avevamo rotazioni ridotte ed ognuno è stato bravo a dare il proprio contributo. A livello personale sono contento della prestazione". Le tre vittorie non fanno di certe perdere l’attenzione alla Tema Sinergie, perché all’orizzonte c’è il derby.

"Siamo felici del nostro inizio di campionato che ci sta dando ancora più entusiasmo per il nostro percorso di crescita, ma dobbiamo stare concentrati, perché domenica ospiteremo Ravenna, che a Caserta ha giocato a viso aperto conducendo per lunghi tratti. Siamo al PalaCattani e dovremo far valere il fattore campo". Queste le disposizioni per la vendita dei biglietti. Il settore ospiti è acquistabile soltanto on line su LiveTicket fino alle 19 di sabato. La biglietteria sarà aperta al Campus (in via Proventa) fino a venerdì dalle 16.30 alle 19.30, sabato nella sede di via Nazario Sauro dalle 9.30 alle 12.30 e domenica al PalaCattani dalle 17, ma soltanto per i tifosi di Faenza.

Luca Del Favero