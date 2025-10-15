Faenza, testacoda con Loreto Pesaro: "Ma non vanno sottovalutati"

Visto che l’apparenza inganna, come recita il noto detto, la Tema Sinergie dovrà stare molto attenta questa sera nel match casalingo con la Consultinvest. Alle 20.30 al PalaCattani andrà in scena infatti il classico testacoda tra una squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate (Faenza) e una ancora a secco di vittorie (Loreto Pesaro). Attenzione però a sottovalutare i marchigiani, perché hanno un roster interessante che sta pagando lo scotto del salto in B Nazionale. Oltre ai confermati Tognacci, Delfino, argentino che ha sempre giocato in B Interregionale e in C, e Aglio, ci sono giocatori esperti per la categoria come il play Tognacci, la guardia Graziani e il centro Valentini, e a loro si aggiungono i giovani Pillastrini e Sgarzini che si sono già fatti valere.

In panchina inoltre c’è Ceccarelli, tecnico riminese che ha allenato per molte stagioni in A2 e B e che ha condotto i marchigiani alla vittoria dello scorso campionato. La Tema Sinergie, sempre priva di Romano, ha il morale a mille dopo la vittoria con Ravenna, ma dovrà essere brava a non sentire la pressione perché si presenterà da grande favorita, come non le era mai accaduto in stagione.

"Per la prima volta giocheremo a distanza di tre giorni dalla partita precedente – sottolinea coach Lorenzo Pansa – e dovremo essere bravi a recuperare quelle energie, che definisco fameliche, che magari possono venire meno, considerando anche che siamo reduci da un derby vinto e da una bella serata. Questo è un passo avanti che dobbiamo fare indipendentemente dall’avversario che affrontiamo. Loreto Pesaro non ha ancora espresso tutto il suo potenziale e quando l’abbiamo incontrata a settembre al torneo di Jesi ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo". Nulla è dunque scontato, anche perché il sistema di gioco dei marchigiani è davvero consolidato.

"Loreto Pesaro gioca a memoria, avendo confermato tanti giocatori che hanno conquistato la promozione e anche l’allenatore, e nelle sconfitte ha mostrato di avere carattere, recuperando pesanti passivi, perdendo poi nei finali punto a punto. Dovremo stare molto attenti a questa sua caratteristica di non mollare mai. Affronteremo giocatori che possono essere decisivi in ogni momento come Tognacci, playmaker molto fisico, Terenzi, buon tiratore che fino ad ora non ha trovato continuità, e Graziani che lo scorso anno ha dato la svolta alla stagione di Cento in A2. Poi c’è Sgarzini, un giovane interessante, e sotto canestro Aglio e Valentini sono pericolosi nel tiro da fuori. Serviranno grande attenzione e lucidità per quaranta minuti".

Luca Del Favero