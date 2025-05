Faenza, ultima chiamata. Blacks con le spalle al muro. Necessario battere Roseto

Ultimo ballo al PalaCattani? La risposta arriverà dopo la terza sfida dei quarti di finale playoff tra Blacks e Liofilchem Roseto che si giocherà alle 20.30 sul parquet faentino, con i rosetani avanti 2-0 e con il primo match ball per chiudere la serie e qualificarsi alla semifinale. Un risultato che farebbe terminare la stagione dei faentini. I Raggisolaris partono sfavoriti, come si è visto nelle prime due gare, ma proprio la forza degli avversari, che hanno un ruolino di marcia di 36 vittorie in 42 partite tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia e playoff, farà entrare in campo la squadra serena e tranquilla, sulle ali della positiva prestazione di martedì dove è arrivato un -15 che ha mostrato quando il -39 di gara 1 fosse figlio anche di una giornata storia. Vincendo i Blacks conquisterebbero gara 3 in programma domenica alle 20 al PalaCattani e sarebbe un bel lieto fine per una stagione dove tra infortuni, sfortuna e chiaramente demeriti, Vico e soci hanno raccolto meno di quello che avrebbero meritato.

"Sono contento di come abbiamo giocato martedì – sottolinea coach Luigi Gartelli - perché abbiamo fatto tante cose che avevamo preparato ed è il segnale che la squadra aveva voglia di rimettersi in gioco per riscattarsi dopo la prima partita. Con questa fiducia ci presentiamo a gara 3 dove avremo la spinta del nostro pubblico a darci una carica ulteriore. Abbiamo giocato in maniera molto solida fin dall’inizio e questo è l’atteggiamento che dovremo mettere in campo anche oggi. Dovremo stare attenti a reggere l’urto quando Roseto alzerà i ritmi e a limitare gli alti e bassi, perchè appena siamo calati ci ha puniti, ed è la conferma della forza dei nostri avversari. Entriamo in campo tranquilli e giochiamocela al meglio". Tutto il roster sarà a disposizione del coach, mentre Roseto dovrà fare ancora a meno di Traini.

I biglietti si possono acquistare dalle 10 alle 14 nella sede di via Nazario Sauro oppure on line su LiveTicket. Questa sera le biglietterie del PalaCattani resteranno chiuse per motivi di ordine pubblico, visto i precedenti della scorsa stagione, quando i tifosi di Roseto fecero esplodere un petardo all’interno del palasport faentino e causarono molti danni ai plexiglass.

Luca Del Favero