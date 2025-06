Falilou, è la tua chance. Mbacke firma per Faenza

Primo volto nuovo in casa Blacks. Dalla Scaligera Verona, società di serie A2 proprietaria del suo cartellino, è arrivato in Romagna Falilou Mbacke, ala grande italosenegalese classe 2004 di 2.04 metri che proprio a Faenza avrà la grande occasione di mettersi in mostra. Fino ad ora si è fatto valere nelle giovanili veronesi ed è sempre stato aggregato alla prima squadra in A2 e A1. Nella seconda parte della scorsa stagione è andato a Lumezzane in B Nazionale, prima vera esperienza in un campionato seniores.

Nato a Vicenza, Mbacke si trasferisce a Dakar a cinque anni e proprio in Senegal inizia ad amare il basket, crescendo in una famiglia di cestisti. Lo zio Libass allena a Dakar, lo zio Papa Gaye ha militato per oltre dieci anni nella massima lega professionistica giapponese, e il cugino Seydina Faye ha giocato in Spagna nel Baskonia ed è ancora nel campionato iberico. Nel 2020 dopo il lockdown dovuto al Covid, Mbacke ritorna in Italia insieme allo zio Ndiaeka Faye, ex giocatore delle minors veronesi, e proprio a Verona inizia la sua avventura nella pallacanestro italiana. "Nello scorso campionato non ho giocato la partita a Faenza – spiega Mbacke – ma sono rimasto colpito dal palazzetto e dal calore dei tifosi: ho capito che in questa città si vive di pallacanestro. I dirigenti della Scaligera mi hanno consigliato di venire a giocare nei Raggisolaris, ritenendola una tappa importante della mia carriera per crescere e anche io sono convinto che sia un’ottima opportunità. Ho parlato con coach Pansa e sono davvero molto motivato di giocare davanti ad un pubblico appassionato. In campo mi sono sempre messo al servizio della squadra e dei miei compagni e penso sia la cosa più importante. Mi piace difendere e andare a rimbalzo e credo siano le mie maggiori qualità".

Soddisfatto dell’arrivo è anche il direttore sportivo Andrea Baccarini. "Abbiamo deciso di investire su Mbacke seguendo la linea societaria di costruire una squadra giovane – afferma il dirigente -. Coach Pansa vede in lui grandissime potenzialità e lo riteniamo funzionale al gioco della squadra. È molto motivato e oltre alle doti atletiche ha mani buone per tirare e passare la palla. Ha potenzialità che sono ancora inespresse come è giusto che sia per un ragazzo del 2004 e vogliamo dargli la possibilità di giocare e fare esperienza". Insieme a Fragonara, Mbacke è il secondo giocatore ufficializzato dai Blacks.

