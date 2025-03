Faried mostruoso, Uglietti c’è!

Jaylen BARFORD (25 minuti, 2/4 da 2, 3/6 da 3, 2/2 t.l., 4 rimb., 1 rec., 5 assist, 15 punti) Sfoggia il capello ‘afro’ in stile Ben Wallace e lo festeggia con 9 punti nel primo quarto, quando la squadra fatica. Continua a segnare con regolarità, senza mai mollare un centimetro in difesa e dando anche una mano a Winston. Aggiunge una stoppata da applausi su Bibbins e 5 assist. Partita totale di ‘JB’. Voto 8.

Cassius WINSTON (20 minuti, 0/1 da 2, 0/4 da 3, 3/4 t.l., 1 rimbalzo, 1 pp., 6 assist, 3 punti). Litiga con il canestro, ma ha il merito di non uscire mai dalla gara, mettendosi a disposizione dei propri compagni. Alla fine smazza 6 assist, mica pochi. Voto 6.

Kwan CHEATHAM (22 minuti, 2/4 da 2, 2/5 da 3, 5 rimbalzi, 1 pp., 1 stoppata, 10 punti) Mister ‘morbidone’ si fa sentire su entrambi i lati del campo. L’attacco non è una novità, la difesa non è così frequente nel menù di casa, ma ieri sera è stata apprezzabile. Voto 7.

Momo FAYE (29 minuti, 4/5 da 2, 4/5 t.l., 7 rimbalzi, 1 assist, 12 punti) Esce (bene) dalla panchina, ma commette tre falli in un amen e deve tornare a sedersi già a metà del secondo quarto. Rientra e fattura. Voto 7.

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 1/1 da 2, 3/4 da 3, 7 rimbalzi, 3 assist, 11 punti). Tarantolato in difesa su Bibbins, tira fuori dal cilindro anche un buzzer beater da tre, su una gamba, alla Luka Doncic. In questo momento gli riesce tutto e infatti fa pure il dj. Un uomo in missione. Voto 7,5

Jamar SMITH (19 minuti, 3/3 da 2, 1/6 da 3, 2 rimb.,2 assist, 9 punti). Chirurgico fino a quando c’è davvero partita, ma non deve mai usare gli effetti speciali. Voto 6,5

Michele VITALI (19 minuti, 0/3 da 3, 1/ 2 tl, 5 rimbalzi, 1 rec., 3 assist, 1 punto) Per due volte vola in mezzo al pubblico, rischiando di farsi male, per recuperare un pallone. Il voto è un elogio alla sua abnegazione difensiva. Collante. Voto 6,5

Kenneth FARIED (24 minuti, 4/5 da 2, 1/1 t.l., 9 rimbalzi, 1 rec.,1 stoppata, 9 punti) ‘Il Ramadan è un’opportunità per concentrarmi ancora di più su me stesso, mi dà energia’ ci aveva detto in una recente intervista. Tiene fede alla promessa, perché è letteralmente inesauribile. Cambia i connotati alla partita con una difesa stellare, piazza una schiacciata da Nba che tira giù il PalaBigi e quando arpiona i rimbalzi (9) sembra che il pallone stia per scoppiare. Mostruoso, anzi: Manimal. Voto 8.

Matteo CHILLO (15 minuti, 1/1 da 2, 0/3 da 3, 2 rimb., 2 punti) Non è facile scongelarsi in fretta dopo un lungo periodo in cui si gioca poco. Sbaglia i primi tiri aperti, poi riesce a rendersi utile. Voto 6

Sasha GRANT (17 minuti, 3/3 da 2, 0/1 da 3, 4 rimb, 2 assist. 7 punti) Sfrutta molto bene i minuti che ha a disposizione. Può essere importante per questo team, deve continuare a lavorare e non ascoltare le chiacchiere dei bar social. Voto 6,5

Filippo GALLO (7 minuti, 1/1 da 2, 1/ 2 da 3, 5 punti) Si unisce alla festa con due canestri. Voto 6.

Francesco Pioppi