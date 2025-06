Fedeltà Giorgio Tesi Group. "È il momento dell’unità. Sono al fianco di David»

La Giorgio Tesi Group ancora al fianco del Pistoia Basket. Un cammino, quello tra l’azienda pistoiese e la società biancorossa, che dura da 15 anni ed è destinato a proseguire ancora a lungo. "Ci siamo incontrati con il presidente Joe David – dice Fabrizio Tesi, capo della storica azienda vivaistica – e abbiamo ribadito la nostra disponibilità a proseguire al fianco della società. È il momento di stare uniti e compatti perché a causa di una brutta stagione non possiamo gettare alle ortiche tutto quanto è stato fatto fino ad ora. Il presidente David è decisamente un’altra persona rispetto al suo predecessore e dopo quest’anno avrebbe potuto agire in tanti i modi e invece ha deciso di metterci la faccia e i soldi per cui dobbiamo avere fiducia nel futuro".

La Giorgio Tesi proprio nei momenti più difficili della storia del Pistoia Basket ha fatto quadrato dando una grossa mano alla società e alla fine i risultati sono arrivati. Questo è uno di quei momenti in cui sono tante le difficoltà da superare e la strada non è piuttosto in salita. "Diciamo che noi più ci sono state le difficoltà e più siamo stati presenti – prosegue Tesi – e i fatti hanno dimostrato che quando le cose vengono fatte bene si può arrivare a raggiungere obiettivi insperati. Quando ci siamo autoretrocessi dopo due anni siamo tornati nella massima serie e questo grazie ad una unione d’intenti, alla capacità di stare tutti insieme e ai programmi della società. Dobbiamo ripartire con fiducia con le persone che ci sono dando il massimo sostegno. Il presidente ha dimostrato la volontà di voler fare bene, abbiamo un allenatore pistoiese doc che ha questa maglia cucita addosso, un direttore tecnico di grande esperienza e capacità e un direttore generale che conosce bene la piazza.E naturalmente i tifosi che restano sempre accanto alla squadra. Riprendiamo il bandolo della matassa e ricominciamo da zero, perché le basi per poterlo fare ci sono".

Non tutti gli sponsor però sono così fiduciosi nell’operato della società tanto da aver sollevato non pochi dubbi sulla gestione della proprietà americana. "I dubbi sono legittimi – afferma Tesi – soprattutto dopo una stagione come quella di quest’anno ma questo non deve far cambiare quello che è l’obiettivo principale ovvero ripartire nel modo giusto. Come ho detto a Pistoia quando le cose sono state fatte bene i risultati sono arrivati ed è puntando a tornare di nuovo a fare le cose nel modo giusto che dobbiamo basare la nostra ripartenza".

Maurizio Innocenti