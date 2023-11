"Felice dei ragazzi. Sono punti che valgono doppio"

Una vittoria e basta. In casa Cento prima della partita si respirava urgenza di portare a casa i due punti dalla trasferta di Orzinuovi per provare a muovere una classifica che non era certo esaltante dopo l’inizio di stagione. Vittoria è stata, sofferta come previsto e non particolarmente “bella”. L’aspetto spettacolo è rimasto fuori dalla gara in terra lombarda, è stata una guerra di trincea tra due squadre che avevano bisogno di punti e in campo hanno messo grinta e determinazione più che voglia di apparire convincenti. Tra i protagonisti della gara di Orzinuovi, Mattia Palumbo che commenta così la gara: "E’ stata una partita molto dura, combattuta fino alla fine. Avevamo conquistato un punteggio con uno scarto importante tra il secondo e il terzo quarto ma sapevamo che loro avrebbero avuto una reazione e così è stato. Ma noi siamo stati bravi a tenere botta in difesa e questo ci ha permesso di chiudere la partita e vincerla e ci voleva proprio".

"Era uno scontro diretto e sono punti che valgono doppio – analizza Matteo Mecacci –. Ce la siamo meritata, non è stata una bella partita, ha prevalso l’agonismo ma i ragazzi, a cui vanno i complimenti dopo due settimane difficili in palestra, sono stati bravi a rovistare nella sporcizia e avere i nervi per portarla a casa. Sono contento per loro, l’abbiamo vinta con la difesa e con le nostre scelte tattiche, ad esempio in difesa su Mayfield. Grande energia e lucidità, ora dobbiamo continuare a lavorare ed essere più performanti".