Femminile. Dopo Cesena, subito un altro derby. L’Habby Basket affronterà Ravenna

La Ren-Auto Happy Basket Rimini cerca di dare continuità alla vittoria nel derby con Cesena e domani alla Carim affronta un’altra romagnola, la neopromossa Capra Team Ravenna (19.45, arbitri Tugnoli e Rescifina di Bologna). L’incontro vede le riminesi partire coi favori del pronostico, ma le ravennati hanno mostrato un ottimo impatto con la categoria, vincendo la prima partita con Parma e perdendo poi la seconda con San Lazzaro. Una vinta e una persa, di fatto lo stesso bilancio dell’Happy. "Se pensiamo a una partita facile siamo fuori strada – dichiara il viceallenatore di coach Maghelli, Gianluca Sansone -. Dovremo giocare con grande intensità in attacco e in difesa". Tra le ravennati, è stata fin qui l’esperta Jomanda Rosier la più prolifica in attacco con 12.5 punti di media in due partite. Per l’Happy guidano i tabellini Noemi Duca (15.5) e Alessia Pignieri (13.5). Nello staff ravennate l’ex è Sara Semprini, oggi vice di coach Luppi e a lungo giocatrice della Ren-Auto. In questa terza giornata si giocano anche Bsl San Lazzaro – Scandiano, Noceto – Peperoncino, Puianello – Magik Rosa Parma, Nuova Virtus Cesena – Cavezzo, Vigarano – Fiore Valdarda, Valtarese – Basketball Sisters.