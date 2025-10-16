Fermata la serie negativa di due sconfitte, buon contributo anche di Strautmanis. La T Tecnica si rialza a Piacenza. Acunzo e Jackson in evidenza

Bakery Piacenza

La T Tecnica Gema

BAKERY : Dore 11, Morvillo 6, Bocconcelli 24, Ricci 9, Abba 1; Giannone 11, Korlatovic 8, Borriello 2, Banella, Beccari ne, Scardoni ne, Callegari ne. All. Salvemini.

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 9, Jackson 17, D’Alessandro 3, Acunzo 16, Strautmanis 18; Vedovato 9, Passoni 5, Bargnesi 4, Gulini 4, Fratto 2. All. Andreazza.

Arbitri: Calella, Mammola e Boudrika.

Parziali: 24-21, 48-52, 64-71.

Si rialza dopo due ko La T Tecnica Gema Montecatini, corsara 72-87 al PalaFranzanti contro una Bakery Piacenza che dura solo un tempo. I 10’ iniziali vedono La T Gema mandare a referto ben otto giocatori, mentre la Bakery solo tre: agli uomini di Salvemini però i soli Ricci, Dore e Bocconcelli bastano e avanzano, anche perché l’ex Mestre è indemoniato e con 14 punti nella sola prima frazione trascina i suoi fino al 23-15, poi mitigato dal 4/4 ai liberi del duo Fratto-Passoni. Montecatini, che aveva iniziato con un incoraggiante 4/5 da dietro l’arco, si mantiene in ritmo in attacco anche nella seconda frazione: due triple di Acunzo riportano a contatto gli uomini di Andreazza (31-30), i quali continuano a soffrire l’alta intensità dei piacentini ma hanno il merito di restare francobollati ai padroni di casa e piazzare poi con lucidità la zampata che vale il sorpasso. E’ ancora Acunzo a suonare la carica, poi Jackson si sveglia dal torpore e colora a stelle e strisce il finale di primo tempo, con canestri di spessore che permettono agli ospiti di scollinare quota 50 prima dell’intervallo lungo: alla fine saranno 31 i punti segnati da La T Gema nel secondo tempino.

L’efficacia in attacco sul fronte rossoblù lascia spazio alla solidità difensiva ad inizio ripresa: sui 6 punti concessi nei primi 5’ del terzo quarto La T Gema costruisce la propria fuga, Jackson timbra un’altra tripla e i "leoni" ruggiscono salendo sul 54-63. Armati di ago e filo Giannone e Bocconcelli tentano di ricucire lo strappo, ma La T Gema non si volta più indietro e col passare dei minuti scava un divario sempre più incolmabile per gli emiliani.

F. P.