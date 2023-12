Ferrara Basket al palazzo con Cremona: due punti da non fallire

A tre settimane dall’ultima gara casalinga contro Castel San Pietro, Ferrara torna davanti al pubblico amico della Bondi Arena per affrontare la Sansebasket Cremona in una gara da non prendere sottogamba. I biancazzurri sono reduci dal primo colpo esterno del campionato sul campo della Social Osa Milano, e vogliono chiudere bene un girone di andata vissuto tra alti e bassi, ma che comunque li ha proiettati a ridosso delle primissime posizioni. In un turno che sulla carta potrebbe favorire le prime della classe, gli uomini di Furlani debbono a tutti i costi mantenersi a contatto coi piani alti, e proseguire un trend positivo iniziato proprio con la vittoria di Milano. A Ferrara arriverà una Sansebasket rinvigorita dagli ultimi due successi consecutivi, in particolare quello di settimana scorsa nel derby con Piadena: formazione dall’elevata pericolosità offensiva, Cremona può contare sui primi due capocannonieri del girone, ovvero il giovane Tommaso Vecchiola (19,3 ppg) e l’esperto Marco Bona (18 ppg). Il gruppo biancoverde è un mix, appunto, tra giovanissimi e più esperti, e fin qui ha dimostrato di essersi ben amalgamato, dando filo da torcere a quasi tutte le big. Ferrara dovrà approcciare bene alla gara per indirizzare immediatamente la sfida sui suoi binari, ritrovando i "senatori" Drigo e Cecchetti, apparsi in calo nelle ultime due uscite fuori casa: tanto dell’eventuale successo dei biancazzurri passerà da loro, così come da un Marchini apparso in netta crescita sul piano fisico. Ieri mattina l’esterno ex Livorno e Reggio Calabria, assieme al play Ballabio, al digì Michelini e al presidente Maiarelli, ha presenziato all’inaugurazione del riqualificato parco "Giordano Bruno", a testimonianza di una società sempre più vicina alla città e al suo territorio.

Jacopo Cavallini