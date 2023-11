Ferrara Basket attende Castello. Marchini recupera e ci sarà

Non sottovalutare Castel San Pietro, reduce dalla vittoria con Nerviano e fresca dell’ingaggio di Omar Dieng, è l’obiettivo principale di Ferrara Basket 2018, che fra 24 ore sarà di nuovo in campo alla Bondi Arena per bissare il successo di domenica scorsa contro Cernusco. Il gruppo biancazzurro si è allenato senza particolari intoppi e domani recupererà Davide Marchini, che in questi giorni ha potuto curare la fascite plantare a causa della quale era rimasto ai box nella gara vinta agevolmente coi lombardi. Al palasport estense arriverà un’Olimpia Castello rinvigorita dal successo contro Nerviano (89-83) e soprattutto dal colpo di mercato delle ultime ore, che ha visto la società bolognese ingaggiare l’ala classe 2000 Omar Dieng, reduce da esperienza tra A2 e B con le maglie di Rieti, Trapani e San Vendemiano. Un acquisto pesante che va a chiudere un roster di certo non di primissimo livello, ma che con l’arrivo in panchina di "Lupo" Giordani potrà dire la propria per cercare di mantenere la categoria. Ferrara, dal canto suo, vuole a tutti i costi dar seguito alla bella vittoria con Cernusco, in un turno che sulla carta potrebbe avvicinare i biancazzurri al vertice della classifica, considerato lo scontro diretto di oggi tra la capolista Sangiorgese e la diretta inseguitrice Bologna Basket.

j.c.