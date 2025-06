Ferrara Basket festeggia la promozione: eventi speciali al Castello di Fossadalbero

Gli eroi della promozione biancazzurra hanno già cominciato a ritirare i propri effetti personali dallo spogliatoio di Ferrara Basket alla Bondi Arena, e nei prossimi giorni – alla spicciolata – ognuno tornerà dalle proprie famiglie. Non immediatamente, però, perché almeno per altri 3 o 4 giorni ci si dedicherà ai festeggiamenti qui in città; in particolare tra lunedì e martedì, quando la società organizzerà due eventi per chiudere la stagione e salutarsi dandosi appuntamento ad agosto.

Lunedì sera, a partire dalle 19, squadra, dirigenza, sponsor ed istituzioni si ritroveranno nella club house biancazzurra, al Castello di Fossadalbero, per festeggiare la promozione e dedicarsi un ultimo momento di convivialità prima delle vacanze estive. Martedì, invece, sempre attorno alle 19, con programma ancora da confermare, spazio ad un saluto aperto a tutti i tifosi al palasport di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, con l’opportunità di ringraziare uno ad uno atleti e staff, e concedersi foto, autografi.