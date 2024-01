Ferrara Basket, il mercato diventa necessario. Benedetto: "Più aggressivi per risollevarci"

La prima di coach Benedetto alla guida di Ferrara Basket è coincisa con la terza sconfitta consecutiva in campionato, ma il bicchiere può considerarsi mezzo pieno per quanto visto in campo nell’atteggiamento del gruppo, a soli tre giorni dall’arrivo del neo tecnico in sella alla panchina biancazzurra. Di certo, però, la gara di Soresina ha evidenziato i soliti limiti di una squadra che al momento, così com’è costruita, non sembra in grado di competere per le primissime posizioni. "Non so se potevo aspettarmi di più, ma la verità è che quando subisci 92 punti in trasferta poche volte torni a casa coi due punti – ha dichiarato nel post gara coach Benedetto –, in attacco nonostante le difficoltà qualcosa di positivo siamo riusciti a crearlo. Abbiamo peccato a rimbalzo, concedendo troppi secondi tiri ai nostri avversari, e siamo stati lenti in uscita sui loro tiratori: questo è un campionato in cui bisogna alzare l’intensità difensiva per aumentare le probabilità di successo, e noi dobbiamo diventare più aggressivi. Ogni partita che andremo ad affrontare d’ora in avanti sarà per noi un allenamento in più, sappiamo di avere poco tempo e il calendario è parecchio concentrato in questo periodo. La reazione del secondo tempo? I ragazzi sono presenti, abbiamo sofferto in alcune situazioni che sono piuttosto chiare, ma la voglia di uscire da questa situazione c’è da parte di tutti".

Nel frattempo, il calendario non dà tregua, perché fra 48 ore si torna in campo alla Bondi Arena contro Fidenza, per tornare a muovere una classifica che da troppo tempo vede Ferrara ferma a quota 16 punti. Per quanto riguarda il mercato, diversi sono i fronti aperti, col diesse Pulidori da tempo in cerca di un esterno che possa fare al caso dei biancazzurri: oltre al profilo di Graziani, sondato nelle scorse settimane, un nome che interessa è quello di Carlo Balducci, esterno classe 2002 di scuola Vis che attualmente viaggia ad ottime cifre in B1 ad Ozzano. Ma attenzione pure ad un cambio di assetto, perché Ferrara potrebbe decidere addirittura di virare su una guardia comunitaria, e in tal senso il profilo che stuzzica sarebbe quello del lituano Staselis Mantvydas, 16 punti di media sempre in B1 a Salerno. Descritto come un grande trattatore di palla, nel roster biancazzurro andrebbe a prendere il posto di Kuvekalovic, anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi. Ferrara è vigile pure sul mercato dei lunghi, ma prima di intervenire va cercata una sistemazione a Cecchetti, il cui interesse di Fiumicino non è per ora sfociato in una proposta vera e propria.