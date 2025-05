Ferrara Basket: Inaugurata la nuova Club House con ospiti d'onore del basket italiano

All’indomani del passaggio in semifinale playoff, Ferrara Basket ha radunato al Castello di Fossadalbero – per l’occasione inaugurata quale nuova Club House dei biancazzurri – il ‘gotha’ della pallacanestro italiana. Quantomeno inusuale, ma esplicativo della forza e della risonanza che sta avendo il progetto del club del patron Maiarelli, che per una società di quarta serie si muovano i vertici della palla a spicchi nostrana: Giovanni Petrucci, presidente Fip, e Massimo Faraoni, segretario generale Lnp, sono stati infatti gli ospiti d’onore di una serata che, per ora soltanto simbolicamente, ha riavvicinato Ferrara all’élite del basket nazionale.

"Ferrara ha sempre rappresentato una piazza storica ed importante – le parole di Petrucci –, come in tutti gli sport si sale e si scende, mi auguro di rivederla presto nel posto che le spetta. Faccio i complimenti alla società e al presidente Maiarelli, è un grande imprenditore e si nota la volontà sua e dei soci di riportare Ferrara in un campionato nazionale. Alla squadra va l’in bocca al lupo mio e della Federazione per questo finale di stagione".

Parole importanti, a maggior ragione se pronunciate dal numero uno del basket italiano: "Agonismo, impegno sociale e sostenibilità sono da sempre i pilastri del nostro progetto – spiega il presidente Riccardo Maiarelli –, li stiamo portando avanti con grande impegno e soddisfazione. L’iniziativa Alleanza Digitale ha coinvolto un numero massiccio di scuole cittadine, il nostro è un progetto a tutto tondo che oltre alla prima squadra tocca pure il settore giovanile, nei prossimi mesi sempre più rafforzato. Voglio ricordare che siamo impegnati anche sul fronte del baskin, per dare ai ragazzi meno fortunati l’opportunità di divertirsi giocando a basket. Ci fa piacere sentire la vicinanza dei vertici della pallacanestro nazionale".

In attesa di scoprire chi sarà l’avversaria nella semifinale per la promozione, dunque, Ferrara si riaffaccia ai grandi palcoscenici e lo fa grazie all’enorme mole di lavoro portata avanti in questi due anni fuori dal parquet. Ora starà ai ragazzi di Benedetto chiudere il cerchio sul parquet.

Jacopo Cavallini