Ferrara Basket, iniziative collaterali per un palasport sempre più caldo

Vigilia poco tranquilla per Ferrara Basket 2018, che dopo il ko a Fidenza torna in campo domani alla Bondi Arena contro Cernusco in una gara assolutamente da non sbagliare per riprendere il cammino in campionato. A contorno del match, con palla a due alle 18, tante le iniziative organizzate dalla società per riempire il palazzetto: in primis la promozione "Porta un amico" riservata ai 225 abbonati biancazzurri che potranno presentarsi in biglietteria assieme ad un’altra persona, la quale entrerà grazie ad un tagliando omaggio e potrà assistere gratuitamente alla partita. Invitati anche tesserati e soci di Palestra Ginnastica Ferrara, in vista di una nascente collaborazione tra le due società che si svilupperà nei prossimi mesi; agevolazioni pure per i dipendenti del Consorzio di Bonifica, che presentando il proprio tesserino ai botteghini avranno diritto all’ingresso ridotto a 5 euro. Come sempre, la società biancazzurra ha riservato ampio spazio ai giovani: sono state infatti invitate ben tredici realtà giovanili del territorio, che si spera possano rispondere presente all’appello della prima squadra cittadina. Oggi pomeriggio, nel frattempo, Drigo e compagni presenzieranno in centro storico al Ferrara Food Festival, evento che sta richiamando in città turisti e curiosi. Iniziative lodevoli di contorno che testimoniano la volontà della società di radicarsi nel territorio, ora però serve che i risultati seguano le buone intenzioni extra campo, per mantenere salde le ambizioni di questa estate.