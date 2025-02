Ferrara Basket, intesa con Copma: sarà premium sponsor

Ferrara Basket ha annunciato ieri l’accordo di partnership raggiunto con Copma, che assumerà il ruolo di premium sponsor per tutto il 2025. Copma, realtà leader nei servizi di sanificazione e pulizia con una forte vocazione all’innovazione e alla sostenibilità, ha scelto di supportare Ferrara Basket riconoscendone i valori di inclusione, formazione e responsabilità sociale. La partnership vuole essere il più possibile dinamica e coerentemente quindi declinata sulla prima squadra come sui settori giovanili e i progetti educativi, sull’attività inclusiva del baskin e altre iniziative a sfondo sociale.

"L’accordo sottoscritto ha un significato profondo per Ferrara Basket – spiega il presidente Maiarelli –. Trovare sostegno in questo percorso in una realtà prestigiosa come Copma, che condivide i medesimi valori e finalità, è un segnale importante e positivo che insieme lanciamo sul territorio e che ci infonde particolare soddisfazione". "La partnership con Ferrara Basket nasce dalla condivisione di valori fondamentali: inclusione, sostenibilità e attenzione alla comunità – le parole della presidente di Copma, Silvia Grandi (nella foto) –. Supportare una realtà come Ferrara Basket significa contribuire attivamente a un progetto che promuove la formazione dei giovani e l’impegno verso un ambiente più sano e sostenibile".

j.c.