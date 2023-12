"Ferrara Basket, ora ci serve continuità": "E contro Bologna ricordiamoci dell’andata"

"Conosciamo le qualità di Bologna, dovremo fare tesoro degli errori dell’andata e ripartire dall’approccio con Piadena". Ha le idee chiare Borko Kuvekalovic, esterno di Ferrara Basket 2018 che domenica affronterà da ex di turno la formazione con cui l’anno scorso ha conquistato la promozione in B Interregionale: per lui sarà una gara speciale, di fronti a tanti ex compagni e a una squadra che a dire il vero sta attraversando un periodo di crisi, reduce da due ko consecutivi con appena 53 punti di media segnati e appaiata ai biancazzurri in classifica.

"A Piadena abbiamo centrato due punti importantissimi – commenta il serbo –, è stata l’ennesima reazione dopo un passo falso, ma ora abbiamo bisogno di trovare continuità considerate anche le due partite di fila in casa. Nelle prossime settimane l’obiettivo è agganciare le battistrada in classifica, dobbiamo sfruttare il calendario favorevole per chiudere il 2023 tra le prime tre o quattro.

La partita di domenica? Dobbiamo fare in modo di ripetere il buon approccio che abbiamo avuto venerdì scorso, ma soprattutto evitare gli errori della partita dell’andata, dove praticamente per tre quarti non siamo scesi in campo: ora siamo un’altra squadra, abbiamo un’altra convinzione, dipende da noi. Ci conosciamo meglio e certi equilibri siamo riusciti a trovarli, Bologna viene invece da due brutte sconfitte e dovremo stare attenti alla loro reazione, certamente vorranno riprendere il cammino che fin qui li ha portati a disputare un buonissimo campionato. In ogni caso noi dobbiamo guardare in casa nostra".

Nel frattempo, dopo la visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Pediatria Oncologica dell’ospedale di Cona, la società biancazzurra continua a pensare ai propri tifosi: oltre alla convenzione col Csi, che permetterà ai tesserati di usufruire di una tariffa dedicata per le gare casalinghe, Ferrara Basket ha messo in campo il "Xmas Pack" per queste ultime due partite dell’anno solare: conservando il biglietto della gara di domenica con Bologna, e presentandolo in biglietteria mercoledì 20 in occasione della sfida con Cesena, si avrà diritto all’ingresso a soli 5 euro. Sul mercato infine, nessuna novità, ma società che resta vigile soprattutto sui profili scritti nei giorni scorsi, di Del Testa (Chieti) e Chessari (Bisceglie).

