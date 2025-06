Ferrara Basket: Promozione conquistata con Ballabio e Marchini protagonisti

BALLABIO: Sarebbe ingeneroso bocciarlo in una serata di festa, anche se lui ieri sera è stato tra coloro che più sono stati traditi dalla tensione e non riuscito praticamente mai ad incidere. Quindi, sicuramente insufficiente ieri, ma fondamentale nel corso del campionato, lo si è visto quando era out per infortunio. In questa Adamant è nel mazzo degli imprescindibili. 7,5

MARCHINI: Anche lui, come Ballabio, arriva la serata decisiva nervoso, contratto, con la voglia di spaccare il mondo che lo porta a forzare tutto. Ma questa promozione ha ben impresso anche il suo sigillo, in tante serate. Una su tutte? Quella di gara uno della semifinale contro la Sangiorgese, perchè senza quel canestro a 4 secondi dalla fine, oggi forse Ferrara non festeggerebbe una promozione. 7,5

SANTIAGO: Se è vero, come è vero, che i canestri non sono tutti uguali e vanno pesati, la stagione dell’argentino pescato nella serie A1 brasiliana è stata positiva e conclusa in crescendo. Ramiro non sarà probabilmente mai un esempio di continuità, ma quelle fiammate nell’arco della partita sono state decisive. A cominciare da ieri sera, con la rimonta innescata nel secondo tempo. 7,5

SACKEY: Un vincente per questo campionato. Come a Bergamo, Sam si conferma una roccia dentro l’area, prezioso in difesa e a rimbalzo. D’accordo, i punti nelle mani non sono tantissimi, ma la seconda promozione di fila è davvero tanta roba. 7,5

SOLAROLI: Mister utilità, che con 5 punti di fila decide gara 1 a Pordenone e che in tutta la stagione difensivamente è un collante imprescindibile, che l’anno scorso mancava. 7

CHESSARI: Dodici punti memorabili quando non sta segnando nessuno in campo, per dare il suo contributo dopo mesi difficili, di prove deludenti e di problemi fisici importanti. Però ieri c’era eccome e la promozione è anche sua. 6,5

YARBANGA: Una stagione da gregario importante, a proseguire in un processo di crescita che lascia intravedere ancora potenzialità da esplorare. Intanto Ferrara conta su di lui anche per il futuro. 7

CASAGRANDE: Arrivato a stagione in corso dopo l’infortunio di Turini, è stato prezioso soprattutto per il suo talento offensivo. 7

DRIGO: Due triple e tanto cuore, il capitano ha contribuito e può gioire come e più di tutti per questo traguardo. 7

TIAGANDE: Potenzialità e margini di crescita chiarissimi, lo ha dimostrato soprattutto nel girome di ritorno, con alcune prove fondamentali. 7

Mauro Paterlini