Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone: biglietti in vendita

Due precedenti in stagione regolare, due sconfitte per Ferrara, l’ultima che brucia ancora. A quattro giorni da gara 1 di finale playoff, l’Adamant deve dimenticare quanto accaduto nei due scontri con Pordenone in campionato: sconfitte diverse per come sono arrivate, che testimoniano però la forza della squadra friulana, l’unica ancora imbattuta contro i biancazzurri. All’andata, era la quinta giornata, Ferrara veniva da quattro vittorie di fila ma anche dall’infortunio di Ballabio e dalle condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori: Pordenone giocò una gara praticamente perfetta, con percentuali al tiro a tratti surreali, e l’Adamant non riuscì a trovare le giuste contromisure per contrastare l’attacco dei padroni di casa, sorretto da Cassese e Dalcò. Si potrebbe scrivere un film, invece, sulla gara di ritorno, ed in particolare sull’ultimo minuto: avanti di sei lunghezze (86-80) a 40’’ dalla fine, la truppa di Benedetto fa harakiri e incassa un parziale di 7-0 con cui Pordenone sbanca la Bondi Arena tra gli occhi increduli del pubblico biancazzurro.

Due punti gettati alle ortiche, che col senno di poi sono costati il primo posto a Ferrara, ma anche un finale di partita da cui Drigo e compagni hanno imparato compattandosi nei mesi successivi, e arrivando fino al traguardo della finale, da imbattuti nei playoff. Ieri la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per gara 1 e gara 2: per la partita di domenica a Pordenone sarà possibile prenotare il proprio biglietto versando 10 euro (prezzo unico scelto dalla società di casa) e comunicando i propri dati anagrafici ai botteghini della Bondi Arena oggi, domani e venerdì dalle 17 alle 19. Sarà quindi cura di Ferrara Basket consegnare alla società di casa una lista con tutti i nominativi: a quel punto sarà necessario esclusivamente ritirare il proprio tagliando alla biglietteria del Pala Crisafulli il giorno gara. Da oggi, sempre alla Bondi Arena, parte anche la prevendita per gara 2 in programma mercoledì 4 giugno alle 21 a Ferrara. Primi due giorni riservati alla prelazione per gli abbonati, esclusivamente in presenza, mentre da venerdì vendita libera anche online sul sito www.etes.it. I prezzi rimangono invariati rispetto alle partite precedenti.

Jacopo Cavallini