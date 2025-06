Ferrara Basket: Una Vittoria alla Bondi Arena per la Promozione in B1

"Riempiamo il palazzetto per riscrivere la storia, assieme". Riccardo Maiarelli, Paolo Piazzi e Raffaele Maragno, i tre soci del consiglio direttivo di Ferrara Basket, hanno assistito alla vittoria in gara 1 a Pordenone domenica pomeriggio e alla sirena finale hanno invitato il pubblico ferrarese a riempire la Bondi Arena, domani sera alle 21, in una serata che può riscrivere la storia del basket cittadino. In caso di successo, infatti, l’Adamant sarebbe promossa in B1 e tornerebbe a disputare un campionato nazionale a distanza di quasi due anni e mezzo dal fallimento del Kleb. La trama del film costruita fin qui dalla truppa di Benedetto sembra essere perfetta: 5-0 nei playoff ma soprattutto, grazie allo scalpo di Pordenone, la possibilità di festeggiare davanti al proprio pubblico.

Ma torniamo per un attimo alla gara del Pala Crisafulli: Ferrara è parsa più pronta fisicamente, brava a limitare il gioco interno dei friulani, ma è incappata nel suo solito limite caratteriale, ovvero quello di specchiarsi sulla propria forza e di rimettere in corsa gli avversari. Avanti di diciotto lunghezze, con l’inerzia tutta a suo favore, l’Adamant non ha segnato per sette interminabili minuti nell’ultimo quarto, giocando col cronometro ma producendo attacchi stentati, che hanno ridato coraggio a Pordenone, capace di rosicchiare punto su punto e di tornare a contatto negli istanti finali. Il fato, però, ha deciso che non c’era spazio per un altro psicodramma dopo quello vissuto nella gara di ritorno della regular season: per gli appassionati ferraresi sarebbe stato davvero troppo.

Ecco allora il protagonista inatteso: sul 58-60, a 40’’ dalla fine e nel momento più delicato, uno dei tiratori meno pericolosi dell’Adamant dal perimetro, Manuele Solaroli, diventa l’eroe della serata. Piazza una "bomba" che ammutolisce i 2mila tifosi pordenonesi e ridà fiato ed ossigeno ai 250 temerari giunti da Ferrara: col cuore in gola, col fiato sul collo, l’Adamant ritrova sé stessa e quasi si trascina alla vittoria. Coi liberi finali di Santiago e Marchini, che mettono definitivamente la parola fine all’incontro.

Ora Ferrara è arrivata davvero voleva essere: ad una vittoria dal traguardo più ambito, con la spinta incessante della propria gente, che domani sera siamo sicuri riempirà la Bondi Arena. E’ un nuovo appuntamento con la storia per il basket ferrarese, dopo i nefasti eventi degli ultimi anni: se lo merita la piazza, che non ha mai abbandonato la palla a spicchi neppure nell’inferno della B2, se lo merita questa società, brava a riportare in auge una passione sopita da tempo. Se lo meritano giocatori e staff tecnico, entrati nel cuore del tifo biancazzurro. Dai Ferrara, manca l’ultimo sforzo. Per tornare dove ti compete.

Jacopo Cavallini