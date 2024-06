Ferrara Basket valuta le prossime mosse. Possibile la domanda di ripescaggio

BASKET SERIE B

A quasi un mese dalla chiusura della sua stagione, Ferrara Basket sta temporeggiando in attesa di comunicare le prime mosse ufficiali per il prossimo anno. Il motivo è presto detto: svanito lo scambio di sede con Ozzano, che il club biancazzurro era pronto a chiudere prima del dietrofront dei bolognesi, la società sta provando a capire se possono esserci altre strade per tentare l’assalto alla B Nazionale. E in queste ore si sta valutando un’eventuale richiesta di ripescaggio alla Fip, facendo leva sulle diverse situazioni traballanti che si registrano ormai da settimane al piano di sopra: si tratterebbe nel caso di un’opzione difficile da percorrere, perché Ferrara avrebbe in graduatoria alcune squadre davanti a sé, ma chissà, forse non tutte interessate a presentare domanda di ripescaggio. L’intenzione della federazione di presentarsi con 42 squadre al via della prossima B1 sta piano piano sgretolandosi a fronte delle difficoltà economiche palesate da diverse squadre: tra queste Chieti, Vicenza, Bisceglie, Brianza e la neopromossa Bergamo, senza dimenticare i posti lasciati vacanti da Orzinuovi (in virtù della fusione con Treviglio) e dalla stessa Ozzano che ha chiesto il riposizionamento in B2. Al momento i ripescaggi restano bloccati, ma non è escluso che nei prossimi giorni la Fip sia quasi ‘costretta’ a fare retromarcia per non perdere troppe squadre in B Nazionale, campionato che dalle 42 formazioni aventi diritto rischia di perderne almeno cinque o sei. Ecco allora che in casa Ferrara Basket può farsi strada l’idea di una domanda di ripescaggio, assieme ad altre società interessate che sarebbero davanti agli estensi in graduatoria: le retrocesse Salerno e Caserta, l’ambiziosa Matelica allenata da Tony Trullo, la perdente dello spareggio promozione tra Loreto Pesaro e Ragusa, e forse anche altre. La sensazione è che per i primi annunci si dovrà attendere ancora un po’, detto che Ferrara ripartirà sicuramente da coach Giovanni Benedetto.

Jacopo Cavallini