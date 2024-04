Ferrara, che fatica: vince al supplementare e ora mira a secondo o terzo posto in griglia

ferrara basket

87

gardonese

79

BASKET: Bellini ne, Romondia 2, Cattani ne, Drigo 21, Kuvekalovic 19, Porfilio 1, Guerra, Cecchetti 8, Bondesani ne, Ballabio 18, Jovanovic ne, Marchini 18. All. Benedetto.

GARDONESE: Morigi ne, Markus 12, Davico 28, Poli 14, Dalcò 7, Grasso, Motta 2, Olivieri ne, Basso 7, Graziano, Airaghi 9. All. Perucchetti.

Parziali: 29-21; 44-38; 60-55; 76-76.

Ferrara Basket la vince due volte, prima al 40’ (clamorosamente scippata della possibile vittoria dai due arbitri) e poi all’overtime, grazie ad un cuore grandissimo e ad una voglia di vincere che va oltre gli acciacchi fisici: alla sirena finale è 87-79, con un capitan Drigo commovente, e i biancazzurri possono festeggiare l’accesso matematico ai playoff. Un successo voluto, che vale doppio visti i risultati delle altre: Bergamo perde in casa con Pizzighettone e Ferrara può puntare così al terzo posto. In avvio di partita sono gli attacchi a prevalere sulle difese, Gardone punisce dall’arco con Poli e di là Ferrara risponde con Kuvekalovic e Marchini per il 15-13 al 5’. Il ritmo è alto, gli avversari ‘picchiano’ parecchio ma Drigo e soci reggono l’urto e al 7’ è +5 grazie ai liberi di un ispirato Marchini, autore di 9 dei primi 20 punti dei suoi.

Ferrara tocca anche le otto lunghezze di vantaggio, poi rallenta in avvio di seconda frazione e concede troppo dentro l’area: al 14’ è 34-30, con Gardone decisamente in partita nonostante i biancazzurri comandino le operazioni sin dalla palla a due. Guerra soffre Davico, che con sei punti consecutivi impatta a quota 36, Cecchetti non è al meglio e in area fatica a risultare determinante, e allora il vero uomo in più per Ferrara è capitan Drigo, che oltre alla solita freddezza dall’arco si dà da fare pure in difesa.

Al 24’ gli estensi toccano il +10, Ballabio si prende la squadra sulle spalle e spezza in due la difesa della Gardonese, mentre Kuvekalovic piazza la ‘bomba’ del massimo vantaggio sul 60-47. I bresciani, però, non ci stanno e nel giro di due minuti trovano un break di 8-0 che rimette la gara in equilibrio al 30’: è 60-55, Ferrara deve tenere duro per portare a casa due punti preziosissimi. Marchini segna una tripla fondamentale per il nuovo +8, Kuvekalovic non vuole essere da meno e in un amen gli uomini di Benedetto allungano sul 66-55: sembra finita, ma gli ospiti non la pensano allo stesso modo, e cinque punti in fila di Poli riportano la Gardonese a -2 a 3’ dalla sirena. Si va all’overtime, anche perché gli arbitri tolgono a gioco fermo i possibili due liberi della vittoria anticipata a Romondia, ma Ferrara dimostra un cuore enorme e si guadagna la post season, cercando ora, a due giornate dal termine, di migliorare la propria griglia per i playoff promozione.

Jacopo Cavallini