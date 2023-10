Ferrara fa valere il fattore campo. Gara in controllo, col brivido finale

ferrara basket

81

pizzighettone

74

BASKET: Bellini, Romondia, Cattani, Drigo 8, Kuvekalovic 15, Porfilio 11, Yarbanga 6, Cecchetti 20, Manias ne, Ballabio 16, Sankaré ne, Marchini 5. All. Furlani.

PIZZIGHETTONE: Ciaramella 14, Pedrini, Ndiaye 9, Samija 20, Biondi, Belloni 2, Beghini 2, Stevanovic, Tolasi, Rinaldi 13, Boccasavia, Zampolli 14. All. Giubertoni.

Parziali: 25-19; 50-38; 65-53

Un primo tempo in scioltezza e una ripresa a soffrire più del dovuto, ma quel che conta è che Ferrara vince e trova il secondo successo consecutivo in campionato, battendo 81-74 una mai doma Pizzighettone. Gli uomini di Furlani giocano una pallacanestro divertente per venti minuti, segnando 50 punti all’intervallo, poi si accartocciano su sé stessi al rientro dagli spogliatoi, rischiano di buttare all’aria diciassette lunghezze di vantaggio ma alla fine mantengono la giusta lucidità in attacco. L’approccio di Ferrara è veramente morbido in difesa, Ciaramella segna otto dei primi dieci punti di Pizzighettone e i biancazzurri sono costretti ad entrare in ritmo in fretta in attacco per tenere la scia dei lombardi. Kuvekalovic dall’arco sigla il primo vantaggio della serata, Porfilio schiaccia il +4 e l’inerzia passa in un amen nelle mani degli estensi, che con Drigo trovano il massimo vantaggio sul 20-12. E’ ancora Kuvekalovic mortifero dalla lunga distanza, Pizzighettone ritrova il canestro dopo un’eternità grazie a Zampolli ma il primo quarto è tutto appannaggio di Ferrara.

Marchini segna il +12 e la truppa di Furlani appare in netto controllo del match, quasi sempre sopra la doppia cifra di vantaggio: Cecchetti giganteggia nel pitturato e al 26’ è 40-27. Zampolli prova a tenere a galla gli ospiti ma i biancazzurri hanno una marcia in più e allungano fino al +14, nonostante un approccio non troppo convincente al rientro dagli spogliatoi grazie al quale Pizzighettone torna in partita (54-46).

Ferrara si affida allora a Ballabio, che prende in mano i ritmi del match e rimette le cose al suo posto, coadiuvato da un Cecchetti in gran spolvero e dall’energia di Yarbanga. Anche Porfilio è decisamente un altro giocatore rispetto a quello visto con Nerviano, ma l’arma in più di Ferrara è Kuvekalovic, alla sua miglior prova stagionale (63-52). Pizzighettone ha il merito però di non mollare, e a inizio ultimo quarto due giocate di Samija fanno tremare la Bondi Arena, che in un giro di lancetta vede gli ospiti tornare a -4, complice anche un blackout difensivo dei biancazzurri. Ferrara non segna più e una partita dominata per lunghi tratti rischia di diventare più dura del previsto da portare a casa, in una ripresa decisamente meno pimpante rispetto a un primo tempo da 50 punti segnati. A un minuto dalla sirena è 73-69, con Drigo e compagni in apparente debito di ossigeno, ma con un Cecchetti lucido nel pitturato che segna il cesto che chiude la partita.

Jacopo Cavallini