Ferrara, finalmente un colpo esterno

social osa milano

63

ferrara basket

72

SOCIAL OSA : Albique 4, Passera ne, Dushi 8, Campeggi 2, Manzoli 4, Macchi 8, Toffali 14, Malberti 9, Lucchini 6, Bassani 8, Passalacqua ne. All. Avantaggiato.

FERRARA BASKET: Bellini ne, Romondia 2, Cattani 2, Drigo 2, Kuvekalovic 12, Jovanovic ne, Porfilio 10, Yarbanga 8, Cecchetti 5, Manias ne, Ballabio 11, Marchini 20. All. Furlani.

Parziali: 15-14; 38-29; 48-47.

Ferrara Basket trova a Milano il suo primo successo esterno in campionato dopo una partita dalle due facce, interpretata malissimo nel primo tempo e ribaltata nella ripresa, grazie alle triple di Marchini e all’impatto difensivo di Yarbanga. Sotto di nove all’intervallo, i biancazzurri rimontano punto dopo punto e nel finale toccano anche il +11: una bella iniezione di fiducia in ottica futura, considerato pure l’impegno abbordabile di settimana prossima contro Cremona. L’avvio è complicato al tiro per entrambe le squadre, Ferrara costruisce anche buone iniziative ma si ferma quasi sempre sul ferro del Pala Iseo: Drigo sblocca l’attacco estense, ma dopo 4’ è solo 4-3 per i biancazzurri. La Social Osa ha le mani freddissime, e gli uomini di Furlani provano il primo mini allungo coi cesti di Cecchetti e di Porfilio (3-9), ma al rientro dal timeout la squadra milanese si accende e impatta a quota dieci. Marchini è per lunghi tratti del primo tempo l’unico terminale offensivo dei biancazzurri, che non trovano grossi spunti a livello corale e si affidano a soluzioni individuali. Ferrara sprofonda a -9 all’intervallo.

Gli estensi provano a ricucire in avvio di ripresa, il solito Marchini e Ballabio riportano Ferrara a -4, con Yarbanga decisamente un fattore in difesa. La tripla di Porfilio vale il -1 e l’appoggio di Cattani il pareggio, Marchini è mortifero dalla lunga distanza, ma Toffali risponde con la stessa moneta e Ferrara non riesce a mettere il naso avanti, prima che la tripla di Kuvekalovic consenta finalmente ai suoi di trovare il vantaggio sul 55-54 a 7’ dalla sirena. La Social Osa non segna più e Ferrara allunga sul +7 grazie all’ennesima bomba di Marchini, mattatore della serata.

Jacopo Cavallini