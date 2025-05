Ferrara in finale playoff: entusiasmo alle stelle per la promozione in B Nazionale

La risposta del pubblico è di quelle importanti, e testimonia la voglia del popolo biancazzurro di tornare nel basket che conta, passando da un successo nella finalissima playoff contro Pordenone, unica formazione capace di battere Ferrara due volte su due in stagione. L’Adamant non sarà per nulla sola fra poco più di 48 ore al Pala Crisafulli, e pure la prevendita per gara 2 fa registrare numeri altisonanti: a ieri sera, i biglietti prenotati per la trasferta di Pordenone erano 150, mentre quelli acquistati per la gara in programma mercoledì prossimo alla Bondi Arena superavano i 300, a conferma dell’entusiasmo e dell’attesa che si respira in città per l’ultimo atto di una stagione lunghissima che decreterà la formazione promossa in B Nazionale.

In casa Adamant la settimana sta scorrendo via senza brutte sorprese, in campo ci si allena con intensità e concentrazione, ben consci della posta in palio di queste due partite che si andranno ad affrontare, ma che potrebbero diventare pure tre in caso di 1-1 e di arrivo alla "bella".

Detto dell’esodo preannunciato per la trasferta di domenica (pullman esaurito e almeno 200 persone con mezzi propri), da oggi partirà anche la vendita libera per gara 2 di mercoledì 4 giugno, dove potenzialmente Ferrara – in caso di vittoria in gara 1 – potrebbe addirittura festeggiare la promozione.

I biglietti, oltre che dalle 17 alle 19 al palasport, saranno acquistabili da oggi anche online sul sito www.etes.it. Dopo il doppio 2-0 nei quarti ed in semifinale, dove Ferrara ha eliminato Oderzo e Sangiorgese, ecco lo scoglio più duro, quella finale per cui Drigo e compagni si sono preparati per tutta la stagione, superando momenti difficili e compattandosi nella seconda parte del campionato, ritrovando coesione ed efficacia anche in trasferta.

Jacopo Cavallini