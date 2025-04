Ferrara ospita 'Le Ali Dell’Inclusione': sport e integrazione al palasport

Ferrara e il suo palasport si aprono ancora una volta ad un grande evento capace di coniugare sport, integrazione e inclusione. Domenica, nel prepartita della sfida tra Adamant e Iseo, l’ultimo match prima dei playoff per accedere alla Serie B Nazionale, sul parquet saranno ospitate le partite del triangolare "Le Ali Dell’Inclusione". Il torneo avrà Baskin e Basket Integrato come discipline guida e come mattatori assoluti gli atleti di 3 realtà importanti che fanno della pallacanestro uno strumento fondamentale nel sociale: Sbf Baskin, ormai consolidato riferimento per l’inclusione sul territorio, reduce dal 4° posto regionale appena conquistato in campionato, Rhodigium Baskin Rovigo, società che dal 2022 opera in collaborazione con varie associazioni territoriali per promuovere la pratica e i valori del Baskin in tutto il Polesine e L’Isola Che Non C’è, cooperativa di Fermo che dal 1995 si occupa di sociale, declinato in molteplici attività particolarmente legate al mondo dell’infanzia e dell’integrazione.

Le partite in programma avranno una valenza particolarmente importante: saranno infatti una sorta di promozione e avviamento alla pratica del Baskin, la disciplina inclusiva in cui diversamente abili e normodotati giocano insieme, sia per i ragazzi che lo praticano abitualmente, sia per coloro che, come gli atleti di Fermo, di solito si cimentano nel Basket Integrato. Non è un caso che il torneo abbia come titolo Le Ali Dell’Inclusione: ospite speciale della manifestazione, presente con le proprie postazioni promozionali anche in occasione della partita tra Ferrara Basket e Iseo, sarà infatti Open Sky Project, realtà innovativa che offre alle persone con disabilità l’opportunità di vivere l’esperienza di volo terapeutico. Sul campo, intanto, gli uomini di Benedetto cominciano ad entrare nel vivo della preparazione della sfida di domenica: nei giorni scorsi il vicepresidente Paolo Piazzi ha tenuto a rapporto la squadra dopo la prestazione sottotono di Milano. Domenica non sono ammessi altri passi falsi per conservare il secondo posto in classifica.

Jacopo Cavallini