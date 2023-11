Ferrara, segnale forte. Nel ritorno le big in casa

Una gara dalle due facce, che dopo il primo tempo poteva lasciar presagire all’ennesimo finale amaro lontano da casa, invece Ferrara con una ripresa da 43-25 è riuscita a sfatare il tabù trasferta, sbancando il campo della Social Osa Milano. Al quinto tentativo la truppa di Furlani ha centrato così il primo foglio rosa esterno, non senza qualche grattacapo di troppo, in virtù soprattutto di un primo tempo giocato davvero male: sul lato tecnico, sì, ma in particolare su quello dell’atteggiamento, con una squadra passiva e a tratti apparsa quasi superficiale. Coi soli Porfilio e Marchini a tenere in piedi i biancazzurri, Ferrara ha avuto pochissimo per i primi due quarti dai senatori Drigo e Cecchetti, oltre che da Kuvekalovic e Ballabio; la palla persa che è valsa alla Social Osa l’appoggio del +9 alla fine del secondo parziale sembrava ancora una volta l’emblema di una squadra incapace di esprimersi in trasferta. Al rientro dagli spogliatoi, invece, gli estensi sono usciti decisamente con un’altra faccia, in particolare in difesa, dove – complice anche le scarsissime percentuali degli avversari – hanno cominciato a concedere poco e niente, riacquistando ritmo e geometrie in attacco grazie alla "sagacia tattica" di Ballabio, come l’ha definita coach Furlani nel post gara, e ai cesti da tre di Marchini e Kuvekalovic. Da sottolineare, e non è la prima volta, l’impatto sotto i tabelloni del giovane Yarbanga, decisivo ai fini della rimonta biancazzurra soprattutto nello schermare i tentativi dentro l’area dei milanesi. Ferrara torna così dal secondo viaggio consecutivo in Lombardia col sorriso sulle labbra, consapevole di avere dalla sua un calendario che le metterà di fronte nel girone di ritorno tutte le big in casa sua.

Jacopo Cavallini