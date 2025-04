Ferrara sfida Basket Iseo per confermare il secondo posto e prepararsi ai playoff

Quaranta minuti in cui può accadere ancora di tutto e nei quali l’Adamant deve confermare il proprio secondo posto, prima di tuffarsi a capofitto sui playoff che prenderanno il via domenica prossima. Ferrara attende oggi pomeriggio (ore 18, Bondi Arena) un Basket Iseo che all’andata piegò i biancazzurri grazie ad un parziale di 34-7 nel terzo quarto, e che si gioca l’accesso alla post season proprio di fronte a Drigo e compagni.

"Abbiamo lavorato sul fatto che i playoff sono alle porte – l’analisi di coach Benedetto –, la partita di oggi ne è un antipasto e noi dobbiamo necessariamente essere migliori di quanto fatto vedere nelle ultime trasferte. Su alcuni particolari c’è bisogno di essere più attenti, così come serve una cattiveria agonistica maggiore in alcuni frangenti delle partite: ne abbiamo discusso con i nostri atleti, questa è una gara che ci può preparare bene in ottica playoff. All’andata loro ci misero in difficoltà anche se solo per un quarto, che poi fu fatale, è una squadra fisica con tanto talento sugli esterni e per noi può essere un test importante per approcciare ai playoff con la giusta mentalità. Siamo all’ultima giornata dei play-in, ma tutti quanti ancora giochiamo per un obiettivo: ogni partita sarà decisiva per decidere il piazzamento nella griglia.

Noi dobbiamo cercare di vincere per blindare il nostro secondo posto e arrivare ai playoff con la cattiveria giusta, questa squadra ce l’ha ma ogni tanto si dimentica di metterla in campo".

Davvero tutto è ancora in ballo nel girone dell’Adamant: nemmeno Pordenone è sicura del primo posto, così come – nella più malaugurata delle ipotesi – Ferrara potrebbe addirittura finire quarta. L’unica certezza è il quinto posto di Mantova, mentre per le ultime tre caselle è lotta aperta tra la stessa Iseo, Gardone, Social Osa e Oderzo. Al termine di questi quaranta minuti ci saranno molti calcoli da fare, intanto Ferrara deve pensare a vincere.

IL TURNO: Gorizia-Gardonese, Monfalcone-Pizzighettone, Pordenone-Mantova, Ferrara-Iseo, Padova-Social Osa, Oderzo-Sangiorgese.

CLASSIFICA: Pordenone 30; Ferrara, Sangiorgese, Monfalcone 28; Mantova 22; Iseo, Gardonese 20; Social Osa, Oderzo 18; Pizzighettone, Gorizia 16; Padova 8.

Jacopo Cavallini