Ferrara stavolta la vince in difesa. Dieci minuti per ribaltare Castello

ferrara basket

99

olimpia castello

88

BASKET: Ballabio 15, Marchini 11, Kuvekalovic 20, Drigo 19, Cecchetti 19, Romondia, Porfilio 10, Yarbanga 2, Cattani 3, Bellini ne. All. Furlani

OLIMPIA CASTELLO: Dieng 10, Costantini 5, Gianninoni 15, Salsini 19, Zhytaryuk 14, Galletti 3, Masrè 2, Grotti 3, Adeola 17, Zanetti. All. Giordani

Arbitri: Alessi e Moratti

Parziali: 24-18, 42-48, 76-65

Due tempi per prendere le misure a un’Olimpia Castello ben messa in campo da coach Giordani con l’innesto prezioso di Dieng, e poi la svolta che, udite udite, arriva dalla difesa, spesso il tallone d’Achille di questa Ferrara Basket. Proprio così, perchè dopo un secondo parziale con 30 punti subiti e il -6 all’intervallo, i ragazzi di Furlani cambiano marcia e sciorinano un terzo parziale da squadra vera, con intensità in difesa e canestri di talento e personalità, cavalcando Drigo e Kuvekalovic.

Risultato? Un 34-17 nettissimo, che permette a Ballabio e compagni di gestire l’ultimo quarto ed anche l’ultimo rientro dei castellani senza eccessivi patemi.

Pronti via e Dieng si presenta con 4 punti e il vantaggio ospite (6-11), subito cancellato dai primi cesti di un Kuvekalovic molto ispirato, per il +6 dopo i primi dieci minuti.

Entra Cattani e l’impatto è subito positivo, con un assist per la tripla di Drigo e un canestro da sotto: la squadra di Furlani sembra già in rampa di lancio sul 33-25, ma un paio di black out difensivi tengono in equilibrio il match, e anzi l’impatto dell’altro colored, Adeola, produce il sorpasso ospite e addirittura il +6 all’intervallo con un punteggio altissimo: 42-48.

Troppi, decisamente, anche per una squadra che ha sempre 90 punti nelle mani in questa categoria. Così, dopo la pausa e l’immediato più otto castellano, arriva la riscossa estense.

Il parziale di 8-0 è immediato e impatta il match, sulle ali di Cecchetti e con i ritmi alti tenuti da Ballabio. Drigo insacca la sua quinta tripla, Kuvekalovic mette nove punti nel solo terzo quarto, con una tripla siderale e il parziale si dilata sempre di più, dal 21-4 al 34-11, prima che un mini 6-0 dell’Olimpia riporti la squadra di Giordani a meno undici (76-65) alla terza sirena.

La partita emotivamente è già girata, l’ultimo quarto resta aperto (anche 86-80 al 36’), ma Drigo e compagni non rischiano mai e fanno sempre la cosa giusta al momento giusto, con un ritrovato Marchini e un Ballabio che prende le redini della squadra e la chiude al momento giusto.

Ora due trasferta di fila in Lombardia, per rompere il tabù lontano da casa e dimostrare di essere davvero da corsa in questo campionato.

Mauro Paterlini