Festa Virtus Imola. Magagnoli show: altri due punti d’oro

VIRTUS IMOLA

90

SAN SEVERO

80

VIRTUS IMOLA: Vannini, Masciarelli 12, Aglio 12, Dalpozzo, Morina 1, Ohenhen 16, Morara 12, Chiappelli 7, Magagnoli 18, Alberti, Barattini 12. All. Zappi.

SAN SEVERO: Tchintcharauli 6. Petrushevski 8, Guastamacchia 20, Urbano, Magrini 21, Pietrotti 18, Pazin, Colombo, Gatto, Fall 4, Montanari 3. All. Nunzi.

Arbitri: Nonna e Marenna.

Note: parziali 25-20; 51-27; 68-56. Tiri da due: Virtus Imola 19/37; San Severo 11/25. Tiri da tre: 11/28; 15/38. Tiri liberi: 19/30;13/24. Rimbalzi: 44; 38.

Gli aggettivi per definire la Virtus sono finiti. I gialloneri dopo essersi aggiudicati il derby sette giorni fa, ieri sera si sono ripetuti mettendo al tappeto una grande squadra come San Severo. Gli uomini di coach Zappi hanno sfoderato un’ottima prestazione al cospetto di un’avversaria d’alta classifica. Due punti d’oro che fanno bottino e morale in vista dei prossimi impegni, dopo l’infortunio di Fiusco e l’addio di Balciunas, il risultato del Ruggi era tutt’altro che scontato.

Più di qualche brivido nella seconda metà di incontro. I gialloneri si trovano subito ad inseguire (6-9), Ohehen però è una furia e segna 8 punti, con i quattro imbucati da Chiappelli la Virtus si trova sopra (12-9), qui Nunzi chiama time out. Al rientro in campo però le cose non cambiano, i gialloneri allungano 20-9 con il canestro di Magagnoli, sul parziale aperto 14-0 altra sospensione per gli ospiti a 240 secondi dalla prima sirena. Qui arriva il contro break ospite che ricuce a -5 dopo dieci di gioco. Sul primo canestro dal campo di Barattini la V imolese va avanti di 9 (29-20), qui un po’ alla volta gli uomini di Zappi cominciano a sfruttare la vena realizzativa di Masciarelli (2 triple consecutive), Ohenhen continua ad essere un fattore, viene pure espulso per un doppio tecnico l’allenatore ospite Nunzi.

La difesa imolese regge, subisce solo sette punti in un quarto, e all’intervallo lungo i punti da recuperare per i pugliesi sono ben 24 con la tripla sulla sirena di Chiappelli. Si riprende con San Severo che piazza un parziale di 25-6 e partita in discussione (57-52), quando mancano 4’25’’ alla terza sirena. Otto punti filati di Morara sono ossigeno puro (65-52), Imola chiude il quarto sopra di 12.

L’ultimo spezzone di match è intenso, tosto visto la forza degli ospiti, con 5 punti di differenza 3’56’’ (78-73). La vince da tre Magagnoli. Intanto prosegue la caccia a un nuovo giocatore, potrebbe arrivare oggi.