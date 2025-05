Fides Montevarchi e coach Paludi si separano dopo sei anni di successi

Nello sport ogni ciclo, anche il più entusiasmante, è destinato a finire e a conferma della regola si sono separate le strade della Fides Montevarchi e di coach Riccardo Paludi. L’esperto tecnico fiorentino era al timone della prima squadra da ben sei anni e insieme al suo staff ha regalato alla dirigenza e agli sportivi buon basket e tante soddisfazioni. Specie nella scorsa stagione quando il quintetto targato Wetech’s ha dominato il torneo di serie C Toscana, vincendo 25 gare su 26 e sfiorando il salto in B Interregionale.

Proprio all’indomani del ko nella "bella" play-off con San Vincenzo, Paludi si era assunto tutte le responsabilità e ora il club ha optato suo malgrado per l’interruzione del rapporto. Al coach sono arrivati innumerevoli attestati di stima e di affetto anche perché insieme al suo staff aveva creato un legame familiare con l’ambiente fidessino, affrontando sempre con il sorriso momenti delicati, specie quando il team non poteva contare neanche su un palasport agibile per allenamenti e partite.

Voltare pagina e chiudere la parentesi con Paludi "è stata la decisione più difficile – ha commentato il direttore sportivo Andrea Dami – nelle mie 17 stagioni da diesse, presa nonostante il feeling creato con me e la squadra. Gli saremo sempre grati per tutto e ci legherà sempre un’amicizia che va molto oltre l’aspetto sportivo".

Giustino Bonci