Fides vittoria col brivido. La capolista resta imbattuta

MONTEVARCHI Stavolta la Wetech’s Fides Montevarchi ha attentato alle coronarie dei suoi sostenitori, arrivati in buon numero al Palacoverciano per spingere la capolista imbattuta della Conference Nord Ovest, la C Toscana di basket, a centrare la 20esima vittoria in altrettante gare. Per espugnare il parquet della terza forza del torneo, il Pino Dragons Firenze, i gialloverdi dei coach Paludi e Parigi, sono stati costretti a tirare fuori ogni risorsa fisica e mentale perché i padroni di casa, alla fine superati per 75 – 71, hanno cercato sin dalla prima palla a due di spezzare l’imbattibilità dei valdarnesi. Per tre dei quattro "tempini" lo sgambetto è sembrato possibile, visto che i fidessini per la prima volta in stagione sono stati a lungo in svantaggio. Basti pensare che il primo parziale vedeva sotto Neri e compagni di 10 lunghezze, 24 – 14, e all’intervallo, con un ritardo di 5, la Wetech’s aveva subito ben 43 punti. La pausa di metà percorso giova eccome alla prima della classe che riprende a giocare da Fides e al termine del terzo periodo impatta a quota 57. È maturo il sorpasso e l’allungo decisivo è propiziato anche dalla precisione nei tiri liberi di Lorenzo Neri, miglior cecchino del match con 23 punti.

In dettaglio ecco il tabellino gialloverde: Marciano ne, Alb. Caponi 14, Bonciani 6, And. Caponi ne, Dainelli 3, Malatesta 10, Neri 23, T. Sereni 5, Francini 5, F. Sereni 2, Quaglia 4. Sempre più in testa con 40 punti, la squadra dei record sabato 8 marzo tornerà alla Wetech’s Arena di viale Matteotti per affrontare alle 18 il Bottegone Pistoia, qjuintetto a metà classifica ma da non snobbare. Ogni avversario, del resto, cerca l’impresa dell’anno contro i più forti.

Giustino Bonci