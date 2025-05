Figurine Forever celebra Enrico Ravaglia con figurine solidali per adozioni a distanza

Non una, bensì due figurine per ricordare Enrico Ravaglia. Ce n’è una in maglia Virtus e una in maglia Cantù, realizzate dall’associazione bolognese Figurine Forever e in vendita con una finalità solidale a sostegno delle adozioni a distanza. Alla palestra Ravaglia, la presentazione delle speciali stickers alla presenza dei genitori di Chicco, Bob e Morena, davanti a ragazzi e istruttori dell’International e diversi amici della famiglia (alcuni arrivati anche da Cento, altra tappa della carriera di Chicco).

"La nostra associazione realizza figurine – illustra Emiliano Nanni, presidente di Figurine Forever –, che da un lato celebrano i campioni dello sport e dall’altra sostengono iniziative solidali in tutto il mondo. La figurina di Chicco è la numero 147 della collana Celebrity Stickers, e il ricavato della vendita andrà a sostenere le adozioni a distanza nel villaggio di Tulear in Madagascar dove i bambini giocano a pallacanestro. Abbiamo stampato 206 copie, riservando le numero 6 e 13, i numeri che Chicco indossava a Cantù e alla Virtus, per Bob e Morena che ringrazio per la disponibilità e l’emozione provata nello sfogliare gli album di foto di Chicco. Ci auguriamo di ristampare poi altre copie, da vendere magari in occasione del prossimo torneo Chicco Ravaglia".

Le figurine di Chicco sono in vendita con un’offerta minima di 5 euro sul sito figurineforever.com, dove si possono trovare figurine dedicate a tanti altri campioni dello sport e non solo.

"Un’iniziativa che fa molto piacere sia a me che a mia moglie, che fa bene al cuore e rappresenta un’ulteriore modo di ricordare Chicco dopo oltre 25 anni" le parole di Bob Ravaglia, padre di Chicco e a sua volta icona del basket imolese.

Location migliore per la presentazione non poteva essere che la palestra Ravaglia, sul parquet che dal 2008 ospita il torneo intitolato a Chicco.

"Un ragazzo che si faceva voler bene e che abbiamo sempre avuto nel cuore – ricorda Fulvio Zavagli, ora presidente dell’International Imola –. Nel 2008 ci siamo detti di voler ricordare la miglior figura cestistica che Imola abbia mai avuto e l’unica maniera era fare un torneo per quei ragazzi, nella fascia dei 14 anni, che vivono il sogno di diventare giocatori".

Luca Monduzzi