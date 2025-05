Filippo, di proprietà della Pallacanestro Reggiana , era stato ceduto in prestito a Rieti il primo aprile. Gallo si è fratturato il perone. Stagione finita per il baby

Brutte notizie per la Pallacanestro Reggiana e soprattutto per Filippo Gallo. Il giovane play-guardia di proprietà del club biancorosso si è infatti procurato un ‘frattura spiroide composta del perone della gamba sinistra’ nel corso di gara 2 dei playoff tra la ‘sua’ Sebastiani Rieti e l’Urania Milano.

Il 2004 lo scorso primo di aprile era stato ceduto in prestito in Serie A2 per fare esperienza dopo aver iniziato la stagione con la prima squadra allenata da coach Priftis. La dinamica dell’infortunio subito da Gallo ha creato molta apprensione e tante polemiche dal momento che il play si è fatto male dopo un brutto fallo di Maspero, che ha visto la propria condotta punita con un ‘antisportivo’ da parte degli arbitri. Un’azione che ha generato tensione all’interno del ‘PalaSojourner’, con i tifosi di Rieti che hanno iniziato a offendere l’avversario; situazione che non è sfuggita poi dai ‘radar’ del giudice sportivo che ha multato la Sebastiani per il comportamento dei propri sostenitori. La stagione del play è ovviamente già finita e ora per lui si prospettano circa due mesi di stop, poi ci sarà una ripresa graduale che dovrebbe riportarlo ad essere regolarmente in campo per l’inizio della prossima stagione. Per capire se Gallo farà parte della nuova Unahotels bisognerà attendere le prime mosse del general manager Sambugaro e anche il parere di coach Priftis, ma l’impressione è che – a maggior ragione dopo un infortunio e un ulteriore stop alla crescita – un’esperienza in una squadra di categoria inferiore, dove possa avere minuti e responsabilità, potrebbe essere la soluzione più prolifica per entrambe le parti. Nelle 12 presenze accumulate nella sua prima esperienza in Serie A, Gallo è rimasto in campo 5,7 minuti di media, segnando 1,2 punti con il 20% da 2 e il 25% da 3 e distribuendo 0,8 assist.

Francesco Pioppi