Final Four di Supercoppa Lnp: "Tifosi, evitiamo potenziali rischi"

In arrivo tre giorni di grande basket al Pala de André, che ospiterà per la prima volta la Supercoppa Italiana. In gara, da domani a domenica, ci saranno le squadre di serie A2 e B Nazionale che hanno raggiunto i migliori risultati nella scorsa stagione. E così a Ravenna arriveranno la Fortitudo Bologna, le romagnole Forlì e Rimini, ma anche la friulana Cividale, in corsa per un titolo di A2 dalle forti tinte emiliano romagnole. Nella B, invece, concorrono le due squadre della ‘basket city’ toscana Montecatini, la Gema e la Herons, il Livorno, e infine Treviglio Brianza.

"La Supercoppa apre la nostra stagione – ha commentato il presidente Lega Nazionale Pallacanestro, Francesco Maiorana –, ne è il primo atto ufficiale e mette subito in palio un trofeo. Le partecipanti sono state le protagoniste della scorsa stagione. Vedremo dello sport di qualità: 5 delle ultime 6 vincitrici della Supercoppa di A2 hanno poi partecipato al campionato di Serie A".

Domani, si parte con le semifinali di A2 con UEB Gesteco Cividale-Unieuro Forlì (ore 17) e Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini (21). A seguire sabato quelle di serie B: T Tecnica Gema Montecatini-TAV Treviglio Brianza Basket (17.30) e Verodol CBD Pielle Livorno-Fabo Herons Montecatini (21). Domenica infine andranno in scena le due finali (B alle 17.30; A2 alle 21). I biglietti sono in vendita su TicketOne (intero 15 euro; ridotto 12).

Il sindaco Alessandro Barattoni ha commentato: "Nonostante non ci sia la nostra squadra, siamo felici di accogliere questo importante appuntamento che segna l’avvio ufficiale della stagione cestistica. Ravenna è una città di sport e che vuole crescere insieme allo sport. Speriamo che tutti i tifosi in arrivo possano godere non solo delle partite, ma anche delle città, nella speranza che si possano organizzare ulteriori eventi futuri".

Un elemento da non sottovalutare sarà la gestione dell’ordine pubblico e le tifoserie calde. "Per Ravenna è una sfida – ha spiegato il prefetto Raffaele Ricciardi – ma anche una grande opportunità. Siamo consapevoli della rivalità sportiva tra le tifoserie delle e l’obiettivo è gestire l’evento al meglio, per evitare potenziali rischi. Per questo abbiamo disposto entrate separate, divisori tra i settori, lo svuotamento del palazzetto dopo le partite e chiuso le biglietterie fisiche".

Infine, Giorgio Bottaro, presidente di LNP Servizi e di Basket Ravenna, ha concluso: "Il Pala De André torna al basket e noi cercheremo di metterlo nelle condizioni ideali con animazioni, spettacoli di ballo, musiche personalizzate scelte dalle squadre. Portare una manifestazione di questo livello significa molto anche per il territorio locale: lavorano gli alberghi ed i ristoranti, sono coinvolte nell’organizzazione le aziende locali. Abbiamo riservato attenzione anche alla biglietteria, con prezzi dedicati e particolarmente conveniente per gli abbonati e gli atleti del Basket Ravenna".