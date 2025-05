Finale playoff girone M: Forlimpopoli-Santarcangelo si sfidano per la qualificazione

Sarà Forlimpopoli-Santarcangelo la finale playoff del girone M. Gli Angels hanno raggiunto i Baskérs grazie al 70-54 in gara3 di semifinale contro Fossombrone, un match che i clementini hanno sempre comandato. Al di là dei primi 5’ in cui le squadre faticano a trovare la via del canestro, la Dulca riesce a produrre il suo basket di ritmo ed intensità e a fine primo è sul 20-13. Nel secondo sono Saltykov e Bedetti a lanciare gli Angels ben oltre la doppia cifra di margine (43-27 al 20’). Nella ripresa Fossombrone prova a ritornare a contatto (56-50). Nel finale la squadra di Serra sale di tono in difesa, non lascia passare più nulla e vola verso la vittoria. Il tabellino: Goi 5, Giovannelli 16, Vandi 5, Ronci ne, Macaru 3, Benzi 2, Rossi, Bedetti 14, Mari 6, Frisoni ne, Lombardi 6, Saltykov 13. All.: Serra. La finale comincia a Forlimpopoli sabato 24 alle 18, con gara2 invece in programma a Santarcangelo mercoledì 28 alle 21. Per l’eventuale bella, ritorno sul parquet dei Baskérs sabato 31 alle 18. La finale non vale la promozione, ma la qualificazione a un concentramento a quattro che designerà tre promosse in B interregionale.