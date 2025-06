Finale playoff: Simioni e Baldi Rossi pronti alla sfida decisiva

È finale per tutti e lo è anche per i lunghi dalla mano buona, quelli che possono aprire l’area e produrre punti di discreta rilevanza. Da una parte Alessandro Simioni, ex di turno per aver giocato a Cantù nel 2019-2010, e dall’altra Filippo Baldi Rossi, che vorrebbe ritornare in quella massima serie che lo ha già visto protagonista.

"Sicuramente questa è una finale che ci siamo guadagnati con merito durante i playoff, nei quali abbiamo affrontato squadre di altissimo livello, vincendo non senza difficoltà – dichiara Simioni –. Dovremo mantenere il livello difensivo delle due serie precedenti cercando di limitare giocatori importanti come McGee, Basile e Moraschini. Poter iniziare la serie in casa davanti al nostro pubblico ci darà una grandissima spinta".

Ed è proprio la difesa a dover rappresentare la costante in questa finale per RivieraBanca, dopo i saliscendi di palle perse e percentuale da tre punti nelle serie precedenti. Fondamentale non sprecare troppi palloni per avere più opportunità per far male agli avversari.

Sul fronte Acqua San Bernardo, mostra entusiasmo l’ex azzurro Filippo Baldi Rossi: "Comincia la finale e noi non vediamo l’ora. È stato un anno lungo e intenso, siamo arrivati a giocarci quest’ultimo atto e siamo molto carichi. In questi playoff abbiamo fatto un grande percorso, che ci ha dato ulteriore fiducia ed energia. Davanti a noi c’è un’altra squadra attrezzata per arrivare fino in fondo, ma daremo più del massimo per arrivare al nostro obiettivo".

Per tutti la Serie A, anche se ancora non si dice.