Finale scudetto: Virtus Bologna sfida Germani Brescia con Patuelli protagonista

Stasera parte la finale scudetto fra Virtus Bologna e Germani Brescia, dopo le rispettive vittorie contro l’Olimpia Milano e Trapani, e nella corsa per lo scudetto tricolore ci sarà anche un pezzettino di Imola.

Da cinque anni, infatti, nel club lombardo lavora come direttore operativo il 36enne Marco Patuelli (foto), un volto molto conosciuto in città per avere lavorato come dirigente nelle file di Grifo Imola e poi dell’International, ma pure come organizzatore della Summer League che avevano ideato Federico Boschi e Gabriele Casalvieri.

Dopo le esperienze imolesi Marco si era vestito di bianconero alle V nere, poi il passaggio a Brescia dove lavora ormai da cinque stagioni e nel 2023 ha vinto pure la Coppa Italia con il team lombardo giunto insaspettatamente in finale contro Bologna.

Ora la Germani Brescia, allenata dall’esordiente Peppe Poeta, ex giocatore e capitano della Virtus Segafredo, ha la possibilità di scrivere una pagina di storia importante, dall’altra parte una Virtus che arriva in finale da cinque stagioni consecutive e insegue il suo 17esimo trofeo. Patuelli è un ex dei bolognesi e tornerà alla Fiera da avversario per una serie sicuramente non scontata e banale.

Per Marco nella sua prima finale scudetto non poteva esserci qualcosa di più suggestivo. a.m.