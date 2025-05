Finalissima play-off Divisione Regionale 3: Altopascio sfida Massa

E’ tempo di finalissima play-off. L’obiettivo è la vittoria del campionato di Divisione Regionale "3". Le protagoniste della sfida saranno Nuovo Basket Altopascio e Pallacanestro Massa. Gara uno è prevista domani, 18 maggio, alle ore 19 (arbitri Zini di Pistoia e Mattiello di Buggiano), al "Palabox" di via Marconi, ad Altopascio. Prevista una notevole cornice di pubblico. Gara due a Massa, domenica 25 maggio, alle 20 ed eventuale gara tre di nuovo ad Altopascio domenica 1° giugno alle 18.

Sale la tensione per un match che, paradossalmente, era atteso (le due franchigie da subito erano apparse le più papabili per la finale), ma che, in ogni caso, sfugge ai pronostici. I rosablu hanno vinto di misura sotto le Apuane, mentre Massa si è imposta nettamente in via Marconi, anche grazie ad una percentuale di tiro stellare.

"Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare nella maniera giusta a questo decisivo appuntamento – spiega il coach altopascese Andrea Nicolosi – , adesso la parola passa al parquet. Stiamo recuperando tutti sotto il profilo fisico, tranne Andrea Del Frate che ne avrà ancora per diverso tempo. Bisognerà avere pazienza, utilizzare le nostre caratteristiche, ma con razionalità. La pressione? Certamente c’è, ma l’avranno pure loro. E’ un roster notevole quello ci troveremo di fronte, con giovani di valore, come i nostri del resto, ma anche con giocatori di esperienza".

Fin qui il tecnico. Altopascio arriva alla finale dopo un campionato da 21 vittorie e solo 3 ko (uno con Massa come detto, un altro contro Pisa nel recupero della partita rinviata per impraticabilità del parquet. Prima sconfitta a febbraio. Una stagione positiva, lo dicono i numeri. Massa, però, è arrivata solo una vittoria dietro, con il miglior attacco e la miglior difesa. Le forze si equivalgono.

Massimo Stefanini