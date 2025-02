Finita la regular season, Matelica primo. Trullo: "I miei meritano un 8 in pagella"

La Halley Matelica, vincendo in casa della Svethia Recanati, ha chiuso da capolista la regular season e ha conquistato un prezioso successo in ottica Play In Gold. Ora ci sono due settimane di riposo per ricaricare le pile prima dell’inizio della seconda fase. I matelicesi l’affronteranno partendo da quota 12 punti insieme alla Italservice Pesaro, 4 in meno della "nuova" capolista Carver Roma, una delle sei avversarie biancorosse del Play In Gold. Le altre sono Esperia Cagliari, Stella Azzurra Viterbo, Amatori Pescara, Nuovo Basket Aquilano e Stella Ebk Roma. Si sono qualificate, oltre a Italservice Pesaro e Halley Matelica, pure Porto Recanati, Ozzano, Recanati e Bramante Pesaro. "Chiudiamo la regular season al primo posto del girone – dice il coach Antonio Trullo – sia nella classifica sia negli scontri diretti. E credo che questo, in ottica seconda fase, sia un grande risultato. Ora aspettiamo il rientro di Musci per essere nell’assetto definitivo. Se devo dare un voto alla nostra prima fase darei 8". Si riparte nel week end del 15-16 febbraio; sono previste 12 partite (6 di andata e altrettante di ritorno) contro le squadre dell’altro girone. Ogni squadra si porta dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase con le squadre del proprio girone.

m. g.