Fip, calendario delle gare al via il 28 settembre. Costone, Mens Sana e Virtus scaldano i motori

La Fip ha ufficializzato ieri il calendario definitivo di serie B Interregionale, a cui prenderanno parte le tre senesi e che inizia il 28 settembre. Esordi casalinghi per la Mens Sana contro Spezia e per la Virtus contro Crocetta, mentre il Costone sarà a Borgomanero. Tutte le gare sono in programma alle 18.

Alla seconda giornata la formazione di Vecchi riposa mentre la Virtus sarà a Cecina (domenica 5 alle 18) e il Costone in casa contro Legnaia (sabato 4 alle 21). La terza giornata vedrà un’altra senese a Borgomanero, ovvero la Note di Siena (domenica 12 alle 18) mentre il Costone giocherà a Moncalieri contro quella che lo scorso anno era Collegno (sabato 11 alle 19). La Stosa invece attende in casa (il 12 alle 18) San Miniato. Il primo derby andrà in scena nella quarta, sabato 18 ottobre, al PalaOrlandi, tra Vismederi e Virtus mentre Pannini e compagni ospiteranno Legnaia il giorno dopo alle 18. Sabato 25 alle 19 Mens Sana di scena a Saluzzo, per quella occasione casa del Grantorino. Costone (ad Arezzo) e Virtus (con Spezia) invece domenica 26 alle 18. Il derby Mens Sana e Virtus arriva nel sesto turno: domenica 2 novembre alle 18 al PalaEstra, mentre la Vismederi anticipa al 1 alle 21 contro Empoli. Domenica 9 (alle 18) Mens Sana di scena ad Arezzo con la Virtus che in contemporanea affronta Borgomanero e il Costone il sabato alle 18,15 è a Genova. Mens Sana-Empoli (domenica 16 alle 18), Costone-Junior Casale (sabato 15 alle 21) e Legnaia-Virtus (domenica 16 alle 18) sono le tre gare dell’ottava di andata. Alla nona Mens Sana di scena a Genova sabato 22 alle 19, domenica 23 alle 18 Costone a Lucca e Virtus in casa con Grantorino. Nell’ultimo fine settimana di novembre apre il turno il Costone, sabato 29 contro Crocetta (PalaOrlandi alle 21) mentre la Note di Siena giocherà il giorno dopo con Casale Monferrato. Riposa la Virtus. L’undicesima giornata coincide con la prima di dicembre: tutte in campo domenica 7 alle 18 Costone, Virtus e Mens Sana rispettivamente contro Cecina, Arezzo e Lucca. Il dodicesimo turno inizia al PalaEstra dove arriva Crocetta (sabato 13 alle 20,45). Quindici minuti dopo palla a due a Montarioso tra Costone e San Miniato, mentre la Virtus attende Empoli la domenica alle 18. Turno pre natalizio di riposo per la Vismederi mentre la Mens Sana sarà a Cecina (domenica 21 alle 18) e la Virtus a Genova (il 20 alle 19). Il 2026 inizia il 4 gennaio con Mens Sana-San Miniato, Virtus-Junior e Spezia-Costone, tutte alle 18. Il derby Costone-Mens Sana si disputerà nell’ultima giornata di andata, sabato 10 gennaio al PalaOrlandi mentre la Virtus il giorno dopo sarà a Lucca (ore 18). Nel corso della stagione ci sarà un solo turno infrasettimanale (8 e 9 aprile). La regular season si concluderà nell’ultimo weekend di aprile.

Guido De Leo