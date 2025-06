Firenze Basketball Academy: Under 15 e 17 alle finali nazionali di basket femminile

Altra annata di successi per la Firenze Basketball Academy al femminile. Per la seconda stagione consecutiva i gruppi Under 15 e Under 17 si confermano leader in stagione e, dopo fasi interzonali complicatissime, conquistano l’accesso alle finali nazionali di categoria. Le prime a qualificarsi sono state le nate nel 2010 che grazie al successo nella gara decisiva contro Sanga Milano hanno giocato le finali a Umbertide, chiudendo con un piazzamento comunque di prestigio. Le fiorentine erano state inserite in un girone di ferro insieme a Reyer Venezia, BF Milano e Udine.

Le nate 2008 e 2009 hanno invece guadagnato la loro terza presenza alle finali in 3 anni, vincendo il concentramento di Reggio Emilia grazie ad un’impresa contro Battipaglia, a una grande partita contro Moncalieri e al facile successo contro Smit Roma nella terza giornata e sono attese ad inizio giugno dalla kermesse nazionale a Battipaglia. Le finali scatteranno, dunque, domani con le fiorentine inserite nel girone A con Sisters Castelfranco, Elite Roma e Futurosa Trieste.

Due gruppi, diretti da coach Corsini, sui quali sarà fondata nel prossimo anno l’ossatura della Serie B e che da anni regala successi a livello giovanile al sodalizio rossonero.